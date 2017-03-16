Çöp Şiş

(4 Kişilik)

Çöp Şiş İçin Malzemeler:

750 gram dana eti (tercihen bonfile)

100 gram kuzu kuyruk yağı

1 yemek kaşığı kuru kekik

Karamelize Soğan İçin:

3 adet büyük boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Bulgur Pilavı İçin:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük boy soğan

2 adet rendelenmiş domates

2 adet sivri biber

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı bulgur (tercihen iri taneli)

3 su bardağı sıcak et suyu

Tuz, karabiber

Çöp Şiş Hazırlanışı:

Bulgur pilavı için; Sıvı yağı tencerede ısıtıp zar şeklinde doğranmış soğanı yumuşayıncaya kadar kavurun. Rendelenmiş domates ile zar şeklinde doğranmış biberi ilave edin. Biberler yumuşayınca salçayı ve tereyağını ekleyin. 1 dakika daha kavurun. Bulguru, tuzu ve karabiberi ekleyip kavurmaya devam edin. En son kaynar suyu ilave edin. Yüksek ateşte, birkaç taşım kaynatın. Daha sonra ateşi kısın. Bulgur suyunu çekene dek pişirin. Karamelize soğan için; Soğanı ay şeklinde doğrayıp 1 çay kaşığı kadar tuzla ovup acı suyunu çıkartın. İsteğe göre ızgarada veya tencerede, sıvı yağda kavurun. Tuz ve kırmızı toz biber ekleyin. Dana etini küçük küçük doğrayın. Etleri ve kuyruk yağını şişlere geçirin. Izgarada kızartın. Karamelize soğan ve bulgur pilavı ile birlikte servis yapın.