Evde Doğal Gıda Boyası Nasıl Yapılır?

Gıda boyaları genelde kimyasal olması nedeniyle hoş karşılanmayan, hatta zararlı bulunan bir maddedir. Yapay renklendiricilerin kullanıldığı bu boyaların sağlığa olan zararı hakkında birçok çalışma ve araştırma da yapılmıştır. Hem rengarenk boyalar yapıp hem de doğallıktan ödün vermemek oldukça mümkün, bunun için size sebze ve meyvelerin gücünü kullanacağız. Her sebze ve meyve için aynı şekilde ilerleyeceğiz; katı meyve sıkacağında suyunu sıkıp bir tencerede içine su eklemeden şeker yardımıyla kaynatacağız. Dışarıdan hazır aldığımız gıda boyalarının içindeki kimyasal maddeler nedeniyle, evde hazırladığımız gıda boyaları onlar kadar verimli olmayabilir. Her şeyin doğalı güzel, varsın renginden ödün versin diyoruz.