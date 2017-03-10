Marmelatlı Kalk Kurabiye

(4 Kişilik)

Marmelatlı Kalk Kurabiye İçin Malzemeler

125 gram yumuşak tereyağı veya margarin

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı +2 yemek kaşığı un

Üzeri İçin:

Marmelat veya reçel

Pudra şekeri

Marmelatlı Kalk Kurabiye Hazırlanışı

Yumuşak tereyağını, yumurta ve pudra şekerini şeker eriyinceye kadar karıştırın.

Un hariç diğer malzemeleri ilave edin.

En son dikkatlice unu ekleyerek yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru yanmaz kağıt arasında merdane ile 1 cm. kalınlığında açın.

Hamuru eşit miktarda kalpli şekillerle kesin ve ortası boş kalacak şekilde tekrar kalp şeklinde kesin.

170 dereceye ayarlı fırında beyaz olacak şekilde pişirin.

Soğuyan kurabiyelerin ortasına marmelatı koyun. Diğer ortası boş kalpler üzerine yapıştırın.

Üzerine pudra şekeri serpin.

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

Şef: Elif ÇITAK