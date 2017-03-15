Aşka Gelen Lezzetler

Aşka gelen İtalyan lezzetleri…

İstanbul’un en gözde İtalyan restoranları arasında yer alan Gina, 14 Şubat’a özel olarak hazırladığı iki kişilik menüsü ‘Love and Taste to Share’ ile misafirlerine Sevgililer Günü’nde de keyifli bir yemek vadediyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 353 54 52

Aşkın en sıcak hali…

Özdilek, renklerin ve dokuların dünyasını yaşam alanlarına taşıdığı yeni battaniye koleksiyonuyla, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisinin içini ısıtacak bir hediye vermek isteyenlerin karşısına çıkıyor. Kumaşı, dokusu, renk ve desenleriyle mekanların en şık aksesuarları olan battaniyeler, sevgililer gününü kutlamaya hazırlanan çiftler için romantik bir hediye seçeneği olarak göze çarpıyor.

Berkay’la Sevgililer Günü Özel

Eser Premium Hotel Spa, Sevgililer Günü’nde tüm sevenlerin keyfini yerine getirecek özel iki programla karşımıza çıkıyor. 14 Şubat’ta sevgililere özel konseptte hazırlanan şık bir akşam yemeği eşliğinde gecenizi unutulmaz kılabilirsiniz. Diğer taraftan 11 Şubat’ta pop müziğin sevilen ismi Berkay, Sevgililer Gününe özel bir programla gecede sahne alacak.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: www.eserhotels.com

Bir yudum aşk…

Sevgililer gününde Jumbo Pink ve Rosa kahve fincan takımları ile aşkla yudumlayacağınız kahveler… Sevdiğimizle geçirdiğimiz kıymetli zamanları, tatlı sohbet ve bir fincan kahve ile perçinlemek büyük keyif. Keyifle yudumlayacağınız kahveler için özel olarak üretilen Pink ve Rosa, şık tasarımları ile sevdiklerinize kendilerini özel hissettirecek bir hediye. Bone porselen malzemesi, altın işlemeli kenar detayları ile 2’li olarak satışa sunulan setler, kahve keyfinizi taçlandırmanız için iyi bir seçim olacak.

Starbucks klasiği…

Starbucks, Sevgililer Günü’nü aşkın kahvesi Caffé Verona, klasikleşen lezzet Kalp Kalbe Kek ve birbirinden özel hediye seçenekleri ile kutluyor. Sevgililer Günü için, sevgilinize kendisini özel hissettirecek bir hediye arıyorsanız, hele bir de hayatınızın aşkı kahve tutkunuysa mutlaka Starbucks’a uğramalısınız.

“Şık olsun” diyorsanız…

Harvey Nichols stil sahibi ve zamansız tarzından ödün vermeyen çiftler için dünyaca ünlü markaların en özel parçalarını tek bir çatı altında topluyor. Sezonun öne çıkan trendleri, hit parçaları ve en özel hediye seçenekleriyle Harvey Nichols 14 Şubat’ta da en doğru alışveriş rotası olmaya devam ediyor.

Çırağan’da romantizm…

Nice aşklara ve anılara ev sahipliği yapmış tarihi dokusu, estetik mimarisi, gösterişli ambiyansı ve Boğaz’a nazır harikulade konumu ile Çırağan Sarayı, Sevgililer Günü’nde benzersiz bir kutlama yapmak isteyen sevgililere özel birbirinden ihtişamlı seçenekler sunuyor. Romantik bir Saray atmosferi, mumlarla aydınlatılmış bir masa, özenerek hazırlanmış leziz yemekler ve birbirine aşık bir çift… Çırağan Sarayı’nın destansı güzelliğini yansıtan muhteşem Boğaz manzaralı Tuğra ve Laledan restoran bu romantizmi yaşamak isteyen aşıklar için en romantik durak olacak.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 326 45 00

Değişmeyen buluşma noktası Lacivert…

Lacivert, yılın en romantik zamanı olarak bilinen Sevgililer Günü için yine çok özel lezzetler hazırladı. Boğazın vazgeçilmez bir parçası olan Lacivert, Sevgililer Günü menüsü ile çiftleri unutamayacakları bir geceye davet ediyor. Lacivert’in Executive Şef’i Hüseyin Ceylan ve ekibinin hazırladığı Sevgililer Günü menüsü yine size unutulmaz bir 14 Şubat vadediyor.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0216 413 37 53

Bu özel günü Fakir ile taçlandırın…

Fakir Hausgeräte, “Sevgililer Günü’nde sevgilime ne alsam?” sorusuna en güzel cevabı verirken, mutfak grubu, sıcak içecek grubu ve kişisel bakım ürünleriyle sevgilinizin kalbine dokunuyor. Aşkın yolu mutfaktan geçer diyenler, Fakir’in konsept renklerinden Rouge serisinin çekici kırmızısının yer aldığı mutfak grubu ürünleriyle sevgilisinin hayatını kolaylaştırıyor.

Kalbini Arzum’la kazan…

Arzum, Sevgililer Günü’nde hayatının aşkını mutlu etmek isteyenlere hediye önerileri sunuyor. Bakımına özen gösteren kadınların vazgeçilmez bir parçası olarak her daim onların en büyük yardımcısı olan saç şekillendiriciler Arzum’un yeni serisi ‘Belisa’ ile Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizin ışıltısına ışıltı katmak sizin elinizde.

Lezzetli bir kahvaltıya uyanın…

80 yılda bir gelenek haline gelen Saray Muhallebicisi, büyük bir el emeği ve ustalıkla hazırladığı özel lezzetiyle misafirlerine, güzel bir güne uyanmanın mutluluğunu yaşatıyor. Saray Muhallebicisi’nde kahvaltı yapmak demek mutluluk ve güne güzel başlamak demek. Her sabah Saray Muhallebicisi’nin kendi fırınlarında pişen çeşit çeşit taze ekmeği ve simidi, kendi mandırasından gelen manda sütüyle günlük hazırlanan kaymağı, çeşit çeşit peyniri ve her gün büyük bir emekle elde açılıp pişirilen börek çeşitleri ile güne başlayan binlerce İstanbullu, geleneksel lezzetleri en doğal halleriyle tatmanın ayrıcalığını yaşıyor.

14 Şubat’ın değişmeyen adresi…

Muhteşem Marmara denizi manzarası ile Sevgililer Günü’nün keyfini çıkarmak isteyenlerin yolu Renaissance Polat İstanbul Hotel’de kesişiyor. Konaklama paketinin yanı sıra özel kutlama seçenekleri sunan Otel, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. 14 Şubat’ta romantik bir akşam yemeği için Daphne Restaurant veya Marmara Balık Lokantası’nı tercih edebilirsiniz. Otel’in deneyimli şeflerinin hazırladığı özel sevgililer günü menüleri ile birbirinden lezzetli yemeklerin keyfini çıkarabilirsiniz…

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 414 18 00

Şubat’ta ‘Evet’ demenin avantajı…

Evgör Mobilya’nın bu yılki Sevgililer Günü kampanyasında, sürpriz avantaj var. Hayatlarını Şubat’ta birleştireceklere yönelik uygulama kapsamında tüm çiftler, bu ay içinde yapacakları seçili düğün paketi alışverişlerinde yüzde 20, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ise o güne özel ekstra yüzde 14 indirim hakkı kazanacak.

Karaca’dan özel seçenekler…

Karaca’nın Rosegold serisinde yer alan ürünler, sevgilisini mutlu etmek isteyenler için pek çok seçenek sunuyor. Karaca Rosegold Pembe Tost Makinesi, sabahları eşsiz bir kahvaltıyla güne mutlu başlamak isteyen çiftler için kullanışlı bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor. Karaca Rosegold Çubuk Blender, paslanmaz çelik tırtıklı bıçaklarının yanı sıra ergonomik ve şık gövde tasarımıyla da Sevgililer Günü’nün en çok tercih edilen hediyeleri arasında yer alıyor.

Aşk dolu 1 hafta…

Shangri-La Bosphorus, İstanbul aşkın en güzel halini yaşatmak için Sevgililer Günü’ne özel birbirinden romantik programlar sunuyor. Sevgi ile hazırlanmış lezzetler, benzersiz bir konaklama ve Uzak Doğu’nun rahatlatıcı bakım ritüelleri ile Sevgililer Günü, bu yıl adeta rüya gibi yaşanacak.

Bilgi ve Rezervasyon İçin: 0212 275 88 88

Sımsıcak bir Emsan…

Emsan, bu 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiğinizin yüzünde kocam bir gülümse bırakmanız için birbirinden güzel ve kullanışlı ‘mug’larıyla karşınıza çıkıyor. Farklı tarzlarda sevginin gücünü simgeleyen ‘mug’larıyla Emsan, sevgilinizin gönlünü fethetmenize eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyor. Sevgilinize sıcacık içecekler hazırlamanıza yardımcı olmasının ötesinde şık ve kullanışlı bir deneyim sunan ‘mug’lar, tasarımlarından Butterfly, Arcade, Rainy, Linda ve Paris simgeleriyle Emsan’ın Sevgililer Günü hediye seçenekleri arasında yerini alıyor.

Günün her saatinde romantizm…

Fırından yeni çıkmış, dumanı üzerinde tüten mis kokulu vanilyalı bir kurabiye eşliğinde yaşanan romantizme hangi sevgili hayır diyebilir? Lezzetli peynir çeşitleriyle pratik tarifler sunan Ekici, çiftleri enfes vanilyalı kurabiyeler eşliğinde aşk dolu bir molaya davet ediyor. Ekici’nin pratik ve birbirinden lezzetli tariflerine http://www.ekicipeynir.com/tr/tarifler adresinden ulaşabilirsiniz.

En tatlı ‘Seni Seviyorum…’

Vakko, Sevgililer Günü çikolataları ile de fark oluşturuyor. İç dolgusunda akışkan karamel bulunan kalp pralin çikolatanın yanı sıra çeşitli boylarda üretilen kalp, ayıcık ve dudak şeklindeki üç boyutlu çikolatalar Sevgililer Günü için sunulan özel ürünler arasında yer alıyor. Vakko Chocolate, Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan kutularıyla, sade bir o kadar da şık hediye arayışında olanlar tarafından tercih edilecek.

Profilo’dan kahvaltı sever romantiklere…

Sevgililer Günü’nde sevgisini, mis kokulu sıcacık bir ekmek eşliğinde ev yapımı reçel ile ya da harika kokulu waffle’ın yanında dumanı tüten bir fincan kahve ile hazırladıkları özel bir kahvaltı ile şaşırtmak isteyenler, Profilo’nun küçük ev aletleri ile işleri kolaylaştıracak. Çay makinesinden kahve makinesine, ekmek makinesinden waffle ve tost makinesine birbirinden hünerli Profilo küçük ev aletleri, Sevgililer Günü kahvaltısı için mutfaklarda sizi bekliyor.

Aşkın başkenti Paris…

Tüm dünyadaki şehirler içinde Paris romantizmin merkezi. Bu Sevgililer Günü’nde

sevgilinizle birlikte Paris’te olmak ne harika olurdu değil mi? Ancak oraya gidemeseniz de Paris’i ona hediye edilirsiniz. İşte size elektrik anahtarı ve priz üreticisi Viko’dan Paris temalı Karre Cities Serisi… Paris temalı elektrik anahtarı ve priz modelleri, mekanlara farklı bir tarz katarken üzerlerindeki kalp motifleri ile de aşkınızı ifade edecek.