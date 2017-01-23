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Süzme Yoğurtlu Brokoli Çorbası

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Süzme Yoğurtlu Brokoli Çorbası

(4 Kişilik)

Süzme Yoğurtlu Brokoli Çorbası İçin Malzemeler

1 adet orta boy brokoli
2 su bardağı süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı un
1 adet yumurta
5-6 bardak su
1 yemek kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Süzme Yoğurtlu Brokoli Çorbası Hazırlanışı

Yıkanmış brokoliyi, su ilave ettiğiniz tencerede haşlayın ve sonra blendardan geçirin. Ayrı bir kapta süzme yoğurt, yumurta, unu çırpın ve bu karışımı tencereye yavaş yavaş ilave edin. Kaynadıktan sonra ocaktan alın. Ilık yağa kuru naneyi ilave din. Çorbayı servis ederken naneli yağı ilave edebilirsiniz.

Funda ÖZKAN
Diyetisyen
info@fundaozkan.com
www.fundaozkan.com

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