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Deniz börülcesi ile yaza merhaba

Deniz börülcesi ile yaza merhaba

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Deniz börülcesi ile yaza merhaba

İlkbaharda fotoğraflarını çektiğim, İnci Bak’ın stilistliğini yaptığı, Süleyman Dilsiz’in yayına hazırlanan “Salataya Dair Her Şey” isimli kitabının çekim aşamaları benim için çok güzel bir deneyim oldu, böylece deniz börülcesini keşfettim. Yazın canınız turşu istediğinde deniz börülcesi salatasını öneriyorum. Kendine has tuzu ve lezzetiyle taptaze ev turşusunu hatırlatıyor. Üstelik bekletmeye gerek kalmadan anında yemeğe hazır. Bu arada genel olarak yeşillikleri karbonat ve sirkeyle yıkamak en sağlıklı yöntem. İnci’ye ve Süleyman Dilsiz’e çok çok teşekkürler…

Deniz börülcesi ile yaza merhaba

Deniz Börülceli Mevsim Salatası

 Malzemeler:

Yarım demet deniz börülcesi

2-3 adet yeşilbiber

3-4 adet kiraz domates

8-10 yaprak kuzukulağı

5-6 yaprak fesleğen

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tane hardal

Sosu İçin:

2-3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı hardal

Deniz börülcesi ile yaza merhaba

Hazırlanışı:

Deniz börülcelerini yıkayıp süzün, kaynar su dolu bir tencerenin içine atın.  7-8 dakika haşlayın. Süzgeçle alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca saplarından tutarak odunsu kısımlarından ayıklayın ve bir kasede bekletin.

Biberi, fesleğeni, domatesleri ve kuzukulaklarını büyük bir yıkama kasesine alın. İçine su doldurup bir tutam karbonat ve sirke ekleyerek 5-10 dak beklettikten sonra akan suyun altında yıkayın.

Tüm malzemelerinizi kuruttuktan sonra arzu ettiğiniz şekilde keserek tabağınıza yerleştirin.

Sosu için; Tüm sos malzemesini çatalla karıştırın. Sosunuz hazırdır.

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