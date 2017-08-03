Çikolatalı Pasta

(8 Dilim İçin)

Malzemeler:

Pandispanyası İçin:

3 adet yumurta

125 gram pudra şeker

125 gram elenmiş un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı su

Çikolatalı Kreması İçin:

200 ml. krema

1 paket kremşanti

300 gram labne

160 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı kakao

Çikolata Parçaları İçin:

1 paket bitter çikolata (80 gram)

Hazırlanışı:

Üzerini süslemek için 80 gram çikolatayı benmari usulü eritin. Mermer bir zeminin üzerine erittiğiniz çikolatayı dökün, spatula ile iyice incelterek düzeltin. Buzdolabına aktarıp 1 saat kadar bekletin.

Pandispanyası için; Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana dek çırpın.

Elenmiş unu, kabartma tozunu, kakaoyu ve kabartma tozunu ekleyip spatula yardımı ile alttan üste doğru havalandırarak malzemeyi iyice karıştırın. En son su ile vanilyayı ekleyin. Tekrar karıştırın.

Orta boy kelepçeli bir kalıbı yağlı kağıtla kaplayın, karışımı kalıbın içine dökün.

Önceden ısıtılmış 165 dereceye ayarlı fırında, arada bir uzun bir şiş çubuğu hamurun içine batırarak kontrol edin. Hamur yaklaşık 35-40 dakika sürede pişecektir.

Kreması için kremayı, kremşantiyi ve labneyi çukur bir kaseye alın. Mikserle iyice çırpın. Benmari usulü eritilip ılınmış çikolatayı ve kakaoyu ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın.

Pişen pandispanyayı fırından alın, ızgara telin üzerinde oda ısısında soğumaya bırakın.

Pandispanyayı enine ikiye kesin. Bir dilimini kelepçeli kalıbın içine yerleştirin. Üzerine kremalı karışımdan dökün. İkinci pandispanyayı kremanın üzerine yerleştirin. Kalan kremayı da üzerine dökün. Buzdolabına aktarın. Birkaç saat beklettikten sonra dilimleyin. Üzerini süslemek için mermerin üzerinde (veya yağlı kağıdın üzerinde de hazırlayabilirsiniz) donan çikolatayı spatula ile dikkatlice rulo şeklinde kazıyarak çıkartın. Pastanın üzerine yerleştirin. İsteğe göre orman meyvesi eşliğinde servis edebilirsiniz.