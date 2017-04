Protein Tozu Nedir?

Hayat gelişimdir, değişimdir. Var olan hiçbir şey aynı kalmaz, kalmamalı ve de kalmayacak. Aynı kalan her şey eskimeye, unutulmaya, eksik kalmaya mahkumdur. İşte bu yüzdendir ki, hayat bizde olmayan ne varsa edinmemizi, olanları da değiştirmemizi, yenilememizi ister. Bunları yapabilmek de özen, sabır, vakit ve daha birçok şey ister ki, çok can sıkıcı bir durum olabilir bu çoğunlukla.

Hayattaki her şeyden ne mi kastediyorum?

Her şeyi…

Şimdi, dünyaya geldiğimizde hiçbir şey bilmediğimizi düşündüğümüzde, öğrendiğimiz her şeyi çevremizdekileri gözlemleyerek öğrendiğimiz sonucuna varıyoruz. Çevremizde kim ne yapıyorsa, doğru ya da yanlış olup olmadığını sorgulamadan kopyalamaya başlıyoruz hayatımızın ilk yıllarında… Sonra da bir bakıyoruz, bu kopyaladıklarımız zamanla, yaşımız ilerledikçe hayatımızın, hatta kişiliğimizin birer parçası haline gelmiş! Konuşmayı nasıl öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Bir dil öğrenmekten bahsediyoruz sonuçta. Farkında bile olmadan çevremizde konuşulan dil hangisiyse onu öğreniyoruz hiçbir çaba sarf etmeden. Konuşma yeteneğini edindikten sonra o dilde konuşmaya başlıyoruz. Ama yaşımız ilerledikten sonra başka bir dil öğrenmek için ne kadar da çok çaba sarf ediyoruz, alışık olmadığımız, beynimizde yer etmemiş olan bir başka dili öğrenirken zorlanabiliyoruz hatta. Çünkü adı üstünde, o, “yabancı dil”. Gözlemleyerek, yaşayarak değil, pratik yaparak ve kurallarını öğrenmeye, ezberlemeye çalışarak kazandığımız bir şey. Evet o dili de benimsiyoruz ama, çok sık kullanmazsak unutuveriyoruz. Hiçbir yabancı dili anadilimiz kadar iyi konuşamıyoruz.

Kişilik özelliklerimiz de aynı bunun gibi işte. Bir kere beynimize, ruhumuza işlediğinde sonrasında ne kadar değiştirmeye çalışsak da yeni alışkanlıklarımızı sürdürmek için sürekli olarak pratik yapmak, özen göstermek ve sabırla vakit ayırmak gerekiyor. Stil dediğimizde sadece ne giydiğimiz, ayakkabımız, çantamız, aksesuarlarımız akla geliyor ama, aslında stil, bir insanın kişiliği ve yaşam tarzıdır. Tabii ki bir stiline bağlı olarak da hayatındaki odak noktalar belirlenir. “Moda” ne olursa olsun, kişi alışık olduğu, benimsediği tarzdan vazgeçmekte zorlanır ve tarzını hiçbir zaman “tamamen” değiştiremez. Ancak kendisi için faydalı olacağına gerçekten inandığı ve tecrübe ettiğinde olumlu etkilerini gördüğünde bu değişimi benimseyerek hayatına dahil edebilir. Bu da zaten imkansız değil ama, başta dediğim gibi, kararlılık, vakit, sabır, özen, emek gerektirir. Ve sonunda, bunların hepsine değer mi? Kesinlikle değer.

Değişmekle değişmiş gibi yapmak arasındaki farkı da hatırlatayım

Tabii ki gündemi, haberleri nasıl takip ediyorsak modayı ve son trendleri takip etmeyi de unutmayacağız, yenilenmeyi, değişime ayak uydurmayı ihmal etmeyeceğiz de, kişiliğimizi ve yaşam tarzımızı tamamen olumlu yönde değiştirecek olan spor ve sağlıklı yaşam olgularını hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü biz sağlıklı, dinç, aktif ve kendimizle barışık olduğumuz sürece hayatımızın ve içindekilerin bir anlamı var.

Eğer spor hayatınızda değilse, ya da bir dönem olduysa ve sonra vazgeçtiyseniz, o zaman buyurun, istediğiniz radikal değişikliği yapın. Şimdi tam zamanı. Spor hayatımızda mutlaka olması gereken bir aktivite. Bense bu konuya hayatımın büyük bir bölümünü adayıp bu çabamı Türkiye ve yurt dışında aldığım ve bundan sonra almak için çalışacağım derecelerle taçlandırmış biri olarak, eğer istiyorsanız hayatınıza farklı bir boyut katmak adına buradayım. Konu çok geniş, çok derin ve detaylı ama vaktimiz var. Her ay burada buluşacağımıza göre, aceleye gerek yok. Siz takipte kalın, yeter.  Sağlıklı beslenme ile ilgili sorularınızı selinnalinci@gmail.com adresinden bana iletebilir, yanıtlarını ise yine her ay bu sayfadan takip edebilirsiniz.

SAĞLIKLI BESLENME NEDİR?

Sıklıkla karşılaştığım sorulardan biri de şu: “Sürekli diyette misiniz?” Cevap: Çoğunlukla evet

Diyet aslında beslenme programı anlamına gelir. Fakat birçoğumuz bunu zayıflama listesi olarak algılarız. Diyet yapmak sadece zayıflama amaçlı değildir. Sağlıklı ve amaca uygun beslenmek başlı başlına diyettir ve diyeti bir yaşam tarzı haline getirdiğimizde sadece fiziksel olarak daha fit ve güzel bir görünüme sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı ve enerjik bir vücuda sahip olduğumuzu fark ederiz. Sağlıklı beslenme, vücudun işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, lif, vitamin ve minerallerin cinsiyet, vücut yapısı, metabolizma hızı, yaş ve fiziksel aktivite yoğunluğuna uygun olarak tüketilmesi anlamına gelir.

B

eslenme, amatör ya da profesyonel olarak sporla uğraşan herkes için ayrıca önemlidir. Eğer bir antrenman programına dahilseniz o zaman bunu mutlaka doğru beslenme ile desteklemeniz şarttır. Bunu yapmadığınız takdirde de beklediğiniz olumlu sonucu almanız gerçekten zordur. Antrenman sonrasında kaslar büyük ölçüde yorulacağı için enerji kaybı meydana gelecektir bu enerji kaybının nedeni ise protein düşüklüğüdür. Kaslarınıza kaybetmiş olduğu proteinleri yeniden kazandırmanız için protein ağırlıklı beslenmeniz gerekir. Bu nedenle de bu denge korunarak hangi besinin ne zaman alınacağını çok iyi bilmeniz gerekmektedir.

Beslenmede en önemli konuların başında kalori ve protein miktarları gelmektedir bunun içinde kilonuz önemlidir. Kas yapımınızı destekleyecek olan kalori miktarıdır. Ama bu demek değil ki sürekli elimizde hesap makinesi kalori hesabı yaparak yaşıyoruz. Zaten sadece kalori hesabı yaparak beslenmek doğru beslendiğimiz anlamına gelmez. Sağlıklı ve aktif bir yetişkinin, günlük kalori alımı cinsiyete ve aktivite yoğunluğuna ve metabolizma hızına bağlı olarak göre farklıdır ama her birey için amacına uygun olmak üzere alması harcaması gereken ideal bir kalori miktarı vardır. Ama bu kalorilerin hangi besinlerden geldiği daha önemli. Yani şekerden aldığımız kaloriyle sağlıklı karbonhidratlardan ve yağlardan aldığımız kalori miktarı aynı olabilse de, vücudumuza olan etkileri son derece farklıdır. Şöyle söyleyeyim, paketinde “sadece 100 kalori!” yazan bir çikolata, gözümüze ne kadar “masum” görünürse görünsün, 200 kalorilik yulaf, fıstık ezmesi ve meyve karışımından daha tehlikelidir!

Sağlıklı bir insan vücudu için oldukça önemli bir yere sahip olan protein, vücut geliştirme sporları ile ilgilenenler için, ayrı ve daha fazla önem taşımaktadır.

Peki sıklıkla duyduğumuz protein nedir?

Tam olarak ne işe yarar?

Proteinin vücut geliştirme sporu ile uğraşanlar için önemi nedir? Farklı özelliklere sahip olan proteinler, vücutta birçok görevin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için önemlilerdir. Örneğin hemoglobin protein oksijenin gerekli yerlere taşınmasına yardımcı olurken, antikor protein ise kimyasal etkilerin hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı oluyor.

Proteinleri oluşturan yapı taşları aminoasitlerdir. Proteinlerin temel taşı olan aminoasitlerden elzem aminoasitler(BCAA dediğimiz), vücut tarafından üretilmediği için dışardan alınmaları gerekir.

Sporcunun her gün ihtiyaç duyacağı protein miktarı, kişinin vücut yapısına ve fiziksel aktivitelerinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Normal sağlıklı bir bireyin günlük alması gereken protein miktarı, kişinin kendi kilosuna göre değişir. Bu kilo başına 1.0 gram civarı görülmektedir. Ancak fiziksel aktivitelere dayalı sporlarla uğraşanların günlük protein ihtiyaçları, normal bireylere nazaran daha fazladır.

Protein, vücudumuz ve vücudumuzda bulunan tüm hücrelerin düzgün çalışması için gerekli olan en önemli moleküllerden biridir. Vücudumuzdaki en önemli organlar protein olmadan asla çalışamazlar. Vücudumuzda yüzde 20 oranında protein bulunmaktadır. Kısacası protein sudan sonra vücutta en çok bulunan bileşendir ve su tüketimi kadar protein tüketimi de sağlığımız için son derece önemlidir.

* Protein dışarıdan gelen mikroplarla vücudun savaşmasını sağlar.

* Proteinler zedelenen hücreleri onarır ve yeniler.

* Salgın hastalıklara yakalanmamız için enfeksiyonlarla savaşan antikorları proteinler üretir.

* Proteinler hücre içi ve hücre dışı sıvıların dengede tutulmasını sağlar.

* Proteinler sinir sisteminin sağlığı ve kas gelişimi için de gereklidir.

Vücudumuzdaki kas oranı arttıkça metabolizmamız hızlanarak yağ yakma kapasitemiz artar. Bu da kilo verme ve kilo kontrolü konusunda büyük önem taşır.

Fitness ile uğraşanlarda kilo başı protein ihtiyacı 1.5-2.0 gram olarak görülmektedir. Normal antrenman koşullarında ve özellikle yeni başlayanlar için protein ihtiyacı, protein açısından zengin besinlerle karşılanabilirken, yoğun tempolu ileri aşamada vücut geliştirme sporu yapan sporcu besin ihtiyacını karşılayabilmek için, protein tozlarına da ihtiyaç duymaktadır. Whey protein tozları da doğal protein ihtiyacını karşılar. Sentetik ürünler olmadığı için günlük protein ihtiyacının bir kısmını protein tozlarından karşılayıp spor yapmak kas inşası için oldukça faydalı ve pratik olur.

Protein Tozu Nedir?

Protein tozlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Protein tozlarının farklı yapıları ve içerikleri yüzünden çoğu insan hangi protein tozunu alacağına karar vermekte zorlanabilmektedir.

Hedefinize daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşabilmeniz için doğru protein tozunu seçmeniz çok önemlidir.

Protein Tozu Çeşitleri

Protein tozlarının en çok tüketilen 5 farklı çeşidi bulunmaktadır:

• Whey proteini

• Kazein proteini

• Soya proteini

• Yumurta proteini

• Et Proteini

Hangi proteinin sizin için daha uygun olacağına karar verebilmeniz için o protein çeşidinin özelliklerini bilmeniz gerekmektedir.

1. Whey Proteini

Whey proteinin bu kadar çok tercih edilmesinin en büyük sebebi ise kana karışma hızıdır. Proteinler arasında en hızlı şekilde etki eden protein türü Whey proteinidir. Hızı sayesinde whey proteini antrenman sonrası kasların protein ihtiyacını olabilecek en hızlı şekilde karşılayacaktır. Whey proteinin bir diğer önemli kullanım zamanı ise gece boyunca proteinsiz kalan kasları hızlı bir şekilde beslemek için sabah kalktıktan sonradır. Sütte bulunan proteinin yaklaşık yüzde 20’si Whey proteinidir. Whey proteini bütün esansiyel amino asitleri içeren çok kaliteli bir protein kaynağıdır. Esansyel amino asitlerin yanı sıra whey proteini aynı zamanda kas kütlesi oluşumunda büyük rol oynayan BCAA (Dallı Zincirli Amino Asit) bakımından da zengindir.

2. Kazein Proteini

Kazein proteini sütte bulunan proteinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Kazein proteini de whey proteinde olduğu gibi tüm esansiyel amino asitleri içeren yüksek kalitede bir protein kaynağıdır. Kazeinin en büyük özelliği ise whey proteinin aksine çok yavaş sindirilmesidir. Bu özelliği sayesinde kaslara daha uzun süreli bir protein desteği sağlamaktadır.

Kazein proteini spordan hemen sonra whey proteiniyle beraber alınabilmektedir. Kazein proteinin en yaygın kullanım şekli ise gece yatmadan hemen öncedir. Kazein proteini bu şekilde alındığında gece boyunca kaslarınızın proteinsiz kalmasına engel olacaktır.

3. Soya Proteini

Soya proteini soya fasulyesinden elde edilen bir protein türüdür. Bitkisel bir protein olmasına rağmen soya proteini tüm esansiyel amino asitleri içermektedir. Soya proteini laktoz (süt şekeri) içermediği için laktoz duyarlılığı olan kişiler için ideal bir protein kaynağı oluşturmaktadır. Soya proteinin emilim süreci ise whey proteine göre daha yavaş ama kazein proteinine göre daha hızlıdır. Soya proteini spordan önce ya da hemen sonra kullanılabilmektedir.

4. Et Proteini

Et proteinleri hayvanlardan elde edilir. Et proteini tozu, kırmızı ette bulunan proteinlerin bir takım işlemlerden geçirilmesi ile oluşan protein tozudur. Kırmızı et en yüksek oranda protein içeren, protein kaynaklarından biridir. Kırmızı et proteini aynı zamanda içerdiği zengin BCAA miktarı bakımından en önemli protein kaynağı olarak gösterilmektedir.

Hangi Protein Türünü Kullanmalısınız?

Bu sorunun cevabı tamamen ihtiyacınıza göre değişmektedir. Eğer spor sonrası bir protein takviyesi almayı düşünüyorsanız kesinlikle whey proteini önceliğiniz olmalıdır. Ancak alternatif olarak kompleks bir protein ya da whey ile kazeini karıştırıp beraber kullanabilirsiniz. Diyet ya da zayıflama dönemindeyseniz düşük yağ ve şeker oranına sahip bir protein türünü kullanmanız daha uygun olacaktır. Burada en iyi alternatifler izole whey protein ya da kazein protein ürünleri olacaktır. Diyet döneminde proteinin içerdiği amino asitler sayesinde yağ yakımına ve kas kütlesinin azalmamasına yardımcı olduğunu belirtmek isterim. Laktoz toleransınız düşükse yine izole whey proteini ya da soya proteini kullanmanız daha doğru olacaktır.

Bu vesileyle, protein ve beslenmeyle ilgili merakı biraz olsun gidermiş olduğumu umuyorum. Vücudunuza dikkat edin. Antrenmanda yorduğunuz kaslarınızın, güzel beslenerek gönlünü almazsanız, aynada asla sizi mutlu etmezler.

Protein tozunu mutlaka içerek tüketmek zorunda değiliz ki!

Diyetteyken ya da temiz beslenmeye çalışırken “TATLI!” diye sayıkladığımız zor anlarda bizi kurtaran; antrenman öncesi ve sonrası sağlıklı karbonhidrat, lif ve protein desteği için muhteşem bir seçenek olan bu lezzetli ve pratik keki mutlaka denemelisiniz! 😉

Ben şu an diyette olduğum için karbonhidrat oranını da düşük tutmaya çalıştım. Isolate (karbonhidratsız ve yağsız) protein tozu kullandım ve az malzeme kullanmayı tercih ettim ama eğer sert bir diyet yapmıyorsanız ya da bulk dönemindeyseniz (güç ve kas kütlesi artırmak için vücut geliştirme sporcularının vücut yağ oranlarını da artırarak kilo aldıkları dönem) karbonhidratlı protein tozu da kullanabilir; içine kuruyemiş, kuru meyveler, bal, yağsız kakao, doğal meyve suyu, muz, hindistancevizi ve benzeri meyveler ekleyerek bunu şekersiz ve yağsız ama tam bir enerji bombasına dönüştürebilirsiniz! Ben size kendi yaptığım halinin tarifini yazayım. Siz dilerseniz farklı versiyonlar deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

• 2 kupa dolusu (250 ml’lik) yulaf ezmesi ya da karışık tahıl ezmesi *10 ölçek çikolata aromalı toz halde isolate protein tozu

• 8 adet büyük boy yumurta (4’ünün yalnızca beyazı kullanılacak)

• 1 kupa dolusu şekersiz ve yağsız soya sütü (yağsız süt de kullanılabilir)

• 3 dolu yemek kaşığı şekersiz doğal fıstık ezmesi

• Yarım kupa dolusu toz tatlandırıcı

• 1 paket kabartma tozu

Hazırlanışı:

• Bütün yumurtaların sarı ve beyazlarını ayırıp beyazlarını ayrı bir yerde blender ile sertleşip kar haline gelene kadar çırpın. Sarılarını kek hamurunu hazırlayacağınız derin bir kaba alın.

• Yulaf ezmesini robotta un haline gelene kadar çekin ve aynı kaba ekleyin.

• Soya sütü, protein tozu, tatlandırıcı, kabartma tozu ve fıstık ezmesini ilave edip spatula ile iyice karıştırın.

• Son olarak ayrı çırptığınız yumurta beyazlarını ekleyip yumurta beyazlarını sulandırmamaya dikkat ederek spatulayla iyice karıştırın. Yumurta beyazını bu şekilde kullanmak kekin daha güzel kabarmasını sağlar.

• Kalıbı yağsız pişirme spreyi ile yağlayın. Hamuru bu kaba boşaltıp birkaç kez tezgaha vurarak yüzeydeki hava kabarcıklarının yok olmasını sağlayın. Böylece kekiniz pişerken düzensiz kabarıp yamuk yumuk olmaz.

• 170 derecedeki sıcak fırında 25-30 dakika pişirin.

• Dilerseniz üzerine fıstık ezmesi ya da akçaağaç şurubu sürerek tüketebilirsiniz.

Selin NALINCI

Sağlıklı Yaşam Danışmanı & Fitness Şampiyonu

selinnalinci@gmail.com