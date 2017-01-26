Zeytinli Fettucini

(2 Kişilik)

Malzemeler

Hamuru İçin:

250 gram un

5 adet yumurta

50 gram sızma zeytinyağı

Yarım çay bardağı ılık su

Zeytinli Fettucini Hamurunun Hazırlanışı:

Unu, karıştırma kabının içine boşaltın, havuz yapıp içine zeytinyağı, yumurta, tuz ve ılık suyu ilave edin. Zeytin ezmesini ekleyerek sert kıvama gelinceye kadar yoğurun, ardından üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin. İlk önce ufak bezeler hazırlayın ve merdane ile açın. Sonrasında makarna yapma makinanızın fettucini ayarından geçirin.

Fettucini’nin Hazırlanışı:

2 su bardağı soğuk suyu tencereye koyun. Defne yaprağı ve zeytinyağı ilave edin (daha önce hazırlamış olduğunuz sebze, et yada tavuk suyunuz varsa daha lezzetli olur). Kaynayan suyun içine zeytinli fettucinileri atın. 5 dakika kısık ateşte hafif karıştırarak haşlayın. Pişirme suyuna en son tuz, karabiber ve taze kekik koyun. Servis tabağına aldıktan sonra, üzerine kekikli labne peynir sosu ilave edin. Ceviz parçaları ve zeytin taneleri ile süslemeyi unutmayın! Sosu için; Taze kekikle labne peynirini 2 dakika iyice karıştırın. Bu karışıma sızma zeytinyağı ekleyip, 2 dakika daha karıştırın.

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