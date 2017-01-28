Caddenin Pidecisi

Hafızamıza yerleşen pideci anlayışına yepyeni bir bakış açısı katan Nelipide Gurme, Anadolu yakasının gözdesi Bağdat Caddesi’nde özlenilen lezzeti pide severlerle buluşturuyor. Pideyi günlük öğünlerin vazgeçilmezi haline getirmek için yola çıktıklarını belirten Nelipide Gurme Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, “Bağdat caddesi sakinleri kısa sürede bizi sevdi, Nelipide olarak pideyi her öğünde rahatlıkla tüketebileceğiniz, hafif ve lezzetli bir forma sokmayı başardık. Bu lezzetteki en büyük etken; kullanılan malzemelerin hepsinin doğal Karadeniz ürünlerinden seçiliyor olmasıdır” diyor.

Ordu’dan İstanbul’a uzanan hikayelerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefleyen Nelipide Gurme; modern dekorasyonu ve kendine özgü konseptiyle pideci imajını baştan aşağı değiştirmeyi başarmış. 1981 yılından bu yana yarattığı lezzetleri yemeğe değer verenlerle paylaşmaya devam eden Nelipide Gurme, Türkiye’deki pide standardını değiştirerek, pideyi kahvaltı dahil günün her öğününde tüketilen bir lezzet haline getiriyor. Zengin kahvaltı menüsüyle misafirlerine muhteşem bir kahvaltı deneyimi sunan Nelipide, ‘Gurme’ isminin hakkını fazlasıyla vererek ziyaretçileri için hafta sonlarını daha keyifli hale getiriyor.

Nelipide Gurme Lezzeti İstanbul’da

Nelipide Gurme, doğal ürünlerle donatılmış serpme köy kahvaltıları ve lezzetli pide çeşitlerinin yanı sıra menüsüne eklediği et ve tavuk ürünleriyle misafirlerine lezzet şöleni sunuyor. Ordu’dan gelen doğal ve lezzet dolu malzemelerle hazırlanan yemekler, natürel tatların özlemini çekenlere Nelipide Gurme’de doyasıya keyif yaşatıyor. İstanbul’da Bağdat Caddesi dışında; Ataşehir ve Beylikdüzü’nde de yer alan Nelipide Gurme, restoranlarında misafirlerini zevkle ağırlamaya devam ediyor.

Pideye sınıf atlatmış..!

Bulunduğu lokasyonda en iyi pideyi, en iyi servisle sunmayı misyon edinen Nelipide Gurme, Karadeniz’in doğal ortamında yetişmiş ürünlerini seçerek, Ordu’daki 4 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan fabrikasından restoranlarına gönderiyor. Böylece Nelipide Gurme tüm şubelerinde bir ‘lezzet standardı’ sağlayarak Ordu’daki lezzeti birebir İstanbul’a taşıyor. Nelipide Gurme’nin Ordu’dan tedarik edilen malzemeleriyle hazırlanan pideler, yemekler ve kahvaltı seçenekleri usta eller tarafından misafirlere sunuluyor.

Çeşit çok…

Nelipide Gurme’de, birbirinden farklı lezzetli pidelerini de lezzet tutkunlarının beğenisine sunuyor. Nelipide Gurme’de etlisinden, sebzelisine kadar her türlü pide çeşidini bulmak mümkün. Kıymalı, kaşarlı, kıymalı – kaşarlı, beyaz peynirli, vejeteryan, sucuklu, kuşbaşılı, pastırmalı, karışık mantarlı, tercihe göre üzerine yumurta kırılmışı…

Lezzet şeflerinin hünerli ellerinde pideye dönüşen malzemeler, taş fırında odun ateşinde pişirilerek misafirlere sunuluyor.

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN