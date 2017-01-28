Kıymalı Pide

(4 Kişilik)

Kıymalı Pide İçin Malzemeler

2.5 ( 5/2 ) su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

750 gram un

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

Kıymalı Harcı İçin:

2 adet biber

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

Kararında karabiber, tuz

Kıymalı Pide Hazırlanışı

Geniş bir kaba tuz, toz şeker ve unu koyun. Küçük bir kapta su, maya ve şekeri karıştırın ve una ekleyerek hamur kıvamına gelene dek yoğurun. Hamur kıvam aldığında 45 dakika mayalanmaya bırakın. Bu arada tavada çok az zeytinyağıyla kıymayı bir miktar kavurun. Sonra soğan ekleyerek kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp bir kenara alın. Mayalanan hamurdan parçalar alıp, el yardımıyla kayık şeklinde 30-35 cm boyunda ve 10-15 cm eninde açın. Açtığınız hamurun ortasına boylamasına harçtan koyun. Malzemenin dışında kalan hamuru malzemenin üzerine doğru kıvırıp, iki kenarı birleştirerek kapatın. 220 dereceye ayarladığınız ve önceden ısıttığınız fırında 10-12 dakika süreyle pişirin. Piştikten sonra üzerine tereyağı sürerek servis edin.