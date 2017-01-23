Buzları Eriten Lezzetler…

Pakmaya yeni bir kategoriye daha adım atarak 3 yeni ürünle kış soğuklarına meydan okuyor: Bir içimlik poşette sunulan yeni Pakmaya İçilebilir Çikolata yoğun kıvamlı, tadına doyulmuyor. Lezzetini gerçek çikolatadan alan Pakmaya İçilebilir

Çikolata ile sohbetler de kış da tam tadında. Lezzetini ve mükemmel kıvamını gerçek salep özünden alan yeni Pakmaya Geleneksel Salep sütle kaynatılarak yapılıyor. Tadıyla, kokusuyla salep ustalarınınkini aratmıyor. Bir içimlik Pakmaya Salep ise dilediğiniz anda, evde, okulda, işyerinde pratik şekilde salep keyfini yaşatıyor.

Peynirin tazesi Hasanbey Çiftliği’nden…

Hasanbey.com, İzmir- Bergama’da bulunan beş bin dönüm arazi üzerine kurulu Hasanbey çiftliğinde hormonsuz, doğal ve iyi tarım modellerinin uygulandığı Türkiye’nin en büyük doğal tarım yerleşkesi. Hasanbey çiftliğinde yer alan mandırada bulunan İnek, Koyun ve Keçi sütünden ayrı ayrı üretilen Bergama Tulum Peyniri, Klasik Beyaz Peynir, Çeçil Peyniri, Çörek Otlu Abaza Peyniri, Çörek Otlu Sepet Peyniri, Dil Peyniri, Kekikli Abaza Peyniri, Kekikli-Biberli Sepet Peyniri, Lor Peyniri, Örgü Peynir, Sade Sepet Peyniri, gurme tatlar için Avusturya Dağ Peyniri, Taze Kaşar ve Taze Köy Peyniri olmak üzere 18 çeşit peynir üretiliyor. Süt kokan, taze ve doğal üretim yöntemleriyle hazırlanan peynirler tüm peynir severlerin damaklarında leziz tatlar bırakıyor.

Gaggenau’dan ‘şık’ fikirler…

Ev aletleri üreticisi Gaggenau, 333.yılını kutladığı etkinlik serisine bir yenisini ekledi. Dünya standartlarında yiyecek içecek eğitimi veren, d.ream Akademi’de gerçekleşen

yeni yıl etkinliğinde, şık bir yılbaşı sofrası dâhil tüm sofralar için dekoratif fikirler sunuldu ve Gaggenau’nun efsanevi fırını EB 333 ile lezzetli yemekler hazırlandı.

Özsüt’te kış menüsü heyecanı…

Özsüt, enfes çay ve kahveleriyle sunduğu vazgeçemediğimiz en iyi sütlü tatlılar ve pastalarının yanı sıra şimdi de günün her saatinde özel tarifleriyle misafirlerine farklı bir deneyim sunuyor. Ödüllü Şef Yunus Emre Akkor imzalı ‘Kış Menüsü’ndeki birbirinden özel ve sağlıklı yiyecekler artık öğle yemeklerinde lezzet tutkunlarıyla buluşmaya hazır. Yeni kış menüsü, yüzyıllar öncesinin Saray mutfağından Anadolu’nun yerel üreticileri tarafından yetiştirilen ürünlere uzanan; çorbadan, tostlara, pidelere, pizzadan, fırın makarna ve mantıya kadar geniş bir seçkiyle Özsüt mağazalarında yerini aldı.