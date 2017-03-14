Bu Kelimelerin Anlamı Nereden Geliyor?

Mutfakta kullanılan bazı kelimelerin kökenin nereden geldiğinin öğrenince siz de şaşıracaksınız. Anlatacakları şeyle kelime arsında uzaktan yakından alakalı bazen eğlenceli, bazen tarihi, çoğu zaman da anlamlı fotoğraflarla dikkatimizi çekmeyi başardılar. Sonra da fark ettik ki çok eğlenceli bir dile sahipler. Bir konuyu anlatırken birden başka şeylerden bahsedip bir de o kelimeye ustaca bağlayabiliyorlar. Bu Instagram hesabı bir yandan da güldürüyor bir yandan da bilgilendiriyor. Şimdi kelimelerin tarihine birlikte yolculuk edelim. Kah İtalya’ya, kah Asya’ya gidelim. “NerdenGeliyo?”yu takip etmek isteyenler Instagram hesaplarından “nerdengeliyo” yazarak hesabı takibe alabilirler.