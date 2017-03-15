Bakanlığın Yasakladığı Sağlığımızı Tehdit Eden Bitkiler

Bitkiler tüketilirken artık daha bir dikkatli olması gerekiyor. bitkilerin vücudumuza nefis faydaları olabiliyor, yalan yok. Ancak durum, bilinçsizce kullanmaya gelince işler değişiyor. Özellikle içinde ne olduğu tam olarak bilinemeyen bitki karışımlarına, üzerinde Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan açık paketlere ve adını daha önce hiç duymadığınız garip bitkilere dikkat etmeniz ve onları bilinçsizce kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. Aksi halde fazla, zamansız ve yanlış tüketilen bu bitkiler vücudumuzda olumlu etkiler yaratmak yerine sağlığımızı tehdit ediyor, hatta ölüme neden olabilecek etkiler oluşturuyor. Tüm bu tehlikeli yönleri göz önüne alan Sağlık Bakanlığı da önlem olarak geçtiğimiz günlerde aktar, baharatçı ve benzeri dükkanlarda 38 bitkinin satışını yasakladı. Siz de bu bitkileri tek tek öğrenin, içlerinde evinizde bulunan bitkiler varsa onları tüketmekten hemen vazgeçin. Çünkü sağlıktan önemlisi yok.