Ayın Köftecisi

Trakya’nın köftelerini denemeyeniniz var mı? Varsa şöyle söyleyeyim…

Köftenin baharatlanması şusu busu önemlidir tabii ama sonuçta “Amerika baştan keşfedilmiyor”, köfte köftedir… Trakya’nın köftesinin farkı; açık havada geze – dolaşa, hoplaya – zıplaya büyüyen hayvanlardan elde edilen etten yapılıyor olmasıdır. Hayvanın ne yediği, nasıl bir ortamda yetiştiği önemlidir etin ve dolayısıyla bu etten yapılan köftenin tadı için…

“Keyfe Köfte” diye yeni bir marka oluşturulmuş, ben de tesadüfen bir akşam yemeğinde keşfettim. Köftelerin tadı ayrı güzel kokusu ayrı… Biraz muhabbet edince, sahibi olan abinin sigorta sektöründen emekliye ayrıldığını, sektöre yeni girdiğini ve Trakyalı olduğunu öğrendim. Etinden tava yoğurduna kadar yediğiniz her şey Trakya’dan geliyormuş Keyfe Köfte’de…

Tabakta 150 gramlık köfte porsiyon (yüzde 100 dana etinden) 17 TL, piyaz 7 TL, Trakya tava yoğurt 5 TL, sütlaç 6 TL… Daha iyi markalar var mı İstanbul’da? Tabii ki var ama Keyfe Köfte de ilk başlarda yerini alır yakında köftesinin namıyla…

Ayın Tatlıları

Londra’ya son ziyaretimde, aldığım davet üzerine “Melba At The Savoy”a uğradım… Markanın sahibi, Eylül 2016’da İstanbul’da bulunmuş… Bana birkaç adet tek pasta ikram ettiler… Kendimizi kandırmaya gerek yok; İstanbul’da böyle pasta yapabilen birisini ne duydum ne gördüm! Konu aslında pastayı övmek değil de ailenin şikâyetini dile getirmek… İkram edilen pastaların tanesi ortalama 12 TL; İngilizlerin para biriminin kur farkını düşündüğümüzde, bir İngiliz bu pastayı memleketinde 3 liraya yiyor… Bizim ülkemizde (isim vermeyeceğim) bu kaliteye yakın bir pastayı aile 22 TL’ye yemiş ve şaşırmış neden bu kadar pahalı olduğuna! Ve diyor ki aile “Kaliteli yemek yemek herkesin hakkıdır, 1 liraya mal edilen pastanın 22 liraya satılması neden!”… Bazıları bu 21 lira farkın işletme giderlerinden olduğunu söyleyecektir ama öyle değil çünkü bu pasta Türkiye’nin en lüks otellerinden birinde… Demeyin ki o otelde bu fiyat normal! “Melba At The Savoy” ailesinin de dediği gibi; lüks tercih meselesidir ama beslenme herkesin hakkıdır!