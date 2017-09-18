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Arpa Şehriyeli Kuzu

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Arpa Şehriyeli Kuzu
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Arpa Şehriyeli Kuzu

(4 Kişilik)

Malzemeler:

2 parça kuzu incik

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 dal taze biberiye

1 su bardağı zeytinyağı

Pilav İçin:

2 su bardağı arpa şehriye

4 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Kuzu inciğin birkaç yerinden bıçak yardımı ile küçük delikler açın. Bu deliklerin içine nohut büyüklüğünde kesilmiş sarımsak ve biberiye parçaları batırın. Üzerine 1 su bardağı zeytinyağını dökün. Streçle kapatıp buzdolabında 4 saat bekletin.

Buzdolabında dinlendirdiğiniz kuzu incikleri sosuyla birlikte suya dayanıklı bir poşetin içine yerleştirin. Ağzını kapatıp bir fırın tepsisine yerleştirin. 160 dereceye ayarlı fırında, 4-5 saat pişirin. Fırından çıkarın, istediğiniz gibi parçalara ayırıp pilavıyla birlikte servis yapın.

Pilavı için; Şehriyeleri 1 yemek kaşığı tereyağıyla birlikte karamel rengi olana dek kavurun. Sıcak et suyunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Yüksek ateşte birkaç dakika kaynatın. Ateşi kısın. Şehriyeler suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alın. Küçük parçalara ayırdığınız kalan tereyağından serpin. Hafifçe karıştırıp hemen kapağını kapatın. 5 dakika demlendirdikten sonra etle birlikte servis yapın.

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