Sonbahara Yenik Düşmeyin, Bağışıklığınızı Bu Yollarla Güçlendirin Puan ver Puan ver

Adım adım sonbahara yaklaşırken, bulaşıcı hastalıklar, bakteriler, virüsler de kendilerini göstermeye başladı. Yetersiz beslenmenin ve yaşlılığın yarattığı bir sonuç olan bağışıklık sisteminin zayıflaması, vücudun bu bakteri ve virüslere karşı savaşmasını zorlaştırıyor. Dr. Orçun Orhun, tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerle bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebileceğimizi ve hastalıklardan nasıl korunabileceğimizi anlatıyor.

Dengeli beslenme

Dr. Orçun Orhun, dengeli ve düzenli beslenmenin böylece vücuda yeterli vitamin, mineral, protein, yağ ve karbonhidrat alınmasının önemine vurgu yapıyor; “Yalnızca sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, vücudun çalışma mekanizmasını zorluyor. Alınan vitamin ve mineraller eğer protein, esansiyel yağ asitleri ve karbonhidratla desteklenmezse, beslenme programının dengesi bozulur ve bağışıklık sisteminizi güçlendiremezsiniz. Bu nedenle yeterli miktarda protein, yağ ve karbonhidrat tüketimine de dikkat edilmeli.”

“Hazır gıdalardan uzak durun”

“Kalorisi yüksek, tuz ve yağ yağ oranı dengesiz ve bol şekerli yiyecek ve içeceklerden, kısacası hazır gıdalardan uzak durun. Haftada 3 kere balık tüketimine özellikle dikkat edin. Burada en önemli olan şey, vücudun ihtiyacı kadar beslenmek… Sağlıklı olduğu için yüksek miktarda tüketilen bu vitamin ve mineraller, eğer kısa bir süre içinde fazlaca alınırsa yararının yanında zararları da söz konusu olabilir.

A vitaminli bol lezzetli “Mor meyve suyu”

Özellikle A vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor. Bu nedenle havuç ve karalahana tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Dr. Orçun Orhun, hem tadıyla hem de görüntüsüyle iyi bir vitamin deposu öneriyor. Pancar, kırmızılahana, limon ve havucu katı meyve sıkacağı ya da meyve püresi yardımıyla sıvı hale getirerek, bolca A vitamini tüketebilirsiniz. Dilerseniz bu yiyecekleri sofranızda salata halinde de tüketebilirsiniz.

Migreni magnezyumla yenin

Mevsim dönüşlerinde hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de migren ağrılarını geçirmek için önerilerden bulunan Dr. Orhun, “Magnezyum, baş ağrısı tedavisi olarak bilinir. Sadece yarım ananas (gerekirse konserve kullanın), seçtiğiniz yapraklı yeşillikler, bir kereviz, limon ve zencefil ile ağrınızı alacak muhteşem karışıma sahipsiniz.”

Basit, kuvvetli ve yeşil

“Bu bağışıklık artırıcı meyve suyu, lahana, sarımsak, maydanoz, yeşil elma, zencefil, limon ve salatalıktan oluşuyor. Hem rengiyle hem de bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle tam bir vitamin bombası.”

Dr. Orhun tüm bunlara ek olarak şöyle devam ediyor, “Sigara, alkol, şekerden uzak durun. Antioksidan içeriği zengin besinler tüketin. Taze ve mevsiminde sebze meyve yiyin. Yeterli ve kaliteli uyuyun. Kalitesiz bir uyku konsantrasyonu bozar, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Yeşil alanlara yürüyüş yapın. Düzenli egzersiz yapın böylece vücudunuz, virüslerle çok daha kolay baş edebilir.”