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Kızılcık Marmelatlı Tatlı Börek (Özbekistan Mutfağı)

(4 – 6 Kişilik)

Malzemeler

Hamuru İçin:

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı süt

Yeterli miktarda su

Yeterli miktarda tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

İçi İçin:

1 çay bardağı kızılcık marmeladı

1 fincan ceviz içi

Kızartmak İçin:

Yeterli miktarda tereyağı

Hazırlanışı:

Hamuru samsa pide hamuru tarifindeki gibi yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar elde ederek 15-20 dakika dinlendirin. Hamurları arzu ettiğiniz boyutlarda açın. İçerisine kızılcık marmeladı ve dövülmüş ceviz ekleyerek kenarlarını kapatın. Tavada eritilmiş tereyağının içerisinde kurumayacak ve yumuşak kalacak şekilde kısa süreli kızartma işlemi uygulayın. Arzunuza göre üzerine kızılcık marmeladı ve dövülmüş ceviz ekleyerek servis edebilirsiniz.