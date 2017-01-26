Ispanaklı ve Yumurtalı Fettuccini

(2 Kişilik)

Hamuru İçin:

250 gram un

5 adet yumurta

50 gram sızma zeytinyağı

Yarım çay bardağı ılık su

Ispanaklı ve Yumurtalı Fettuccini Hamurunun Hazırlanışı:

Unu, karıştırma kabının içine boşaltın, havuz yapıp içine zeytinyağı, yumurta, tuz ve ılık suyu ilave edin. Zeytin ezmesini ekleyerek sert kıvama gelinceye kadar yoğurun, ardından üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin. İlk önce ufak bezeler hazırlayın ve merdane ile açın. Sonrasında makarna yapma makinanızın fettucini ayarından geçirin. 2 su bardağı soğuk suyu tencereye koyun. Defne yaprağı ve zeytinyağı ilave edin (daha önce hazırlamış olduğunuz sebze, et yada tavuk suyunuz varsa daha lezzetli olur). Kaynayan suyun içine zeytinli fettucinileri atın. 5 dakika kısık ateşte hafif karıştırarak haşlayın. Fettuciniler haşlanırken bir tavaya kum havucu ve minik doğranmış kabağı koyarak zeytinyağı ile soteleyin. Sotelediğiniz tavaya haşlanmış olan fettucinileri alarak 2 dakika süreyle beraber çevirin. Sonrasında makarnayı servis tabağına alın, üzerine ikiye böldüğünüz haşlanmış yumurtayı koyarak servis edin. Üzerine toz parmesan peyniri serpebilirsiniz.

Şef: Fatih Kaya

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

İstanbul Gastronomi Merkezi

fatih@gastronomimerkezi.com