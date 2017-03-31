Mandalinalı Yer Elması

2 Kişilik Mandalinalı Yer Elması

Mandalinalı Yer Elması Malzemeler:

Yarım kilo yer elması

2 adet soğan

5-6 adet mandalina (2 adet portakal da olur)

1 adet limon

2-3 adet havuç

4-5 adet kurutulmuş domates

100 ml. sıcak su

Tuz

Mandalinalı Yer Elması Hazırlanışı:

Yer elmalarını soyacak yardımıyla soyun ve kararmaması için limonlu suda bekletin. Kabuğunu soyduğunuz soğanları küp küp, havuçları dilim dilim doğrayın. Mandalinaları veya portakalı sıkacak yardımıyla suyunu sıkın. Zeytinyağını tencerede ısıtıp soğanları ekleyin ve yumuşayıncaya kadar kavurun. Yer elması ve havuçları ekleyerek kavurmaya devam edin.

Sırasıyla; mandalina veya portakal suyunu, limon suyunu, suyu ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin.

Yemeği ocaktan almaya 5 dakika kala kurutulmuş domatesleri ilave edin. Ocaktan alın, sıcak, ılık veya soğuk servis yapın.

Fotoğraflar ve Yapım: Özgür BAKIR