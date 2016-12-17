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un kurabiyesi

Un Kurabiyesi Tarifi

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Un Kurabiyesi

(1-2 Tepsi İçin)

Un Kurabiyesi İçin Malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
3,5-4 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya

Un Kurabiyesi Hazırlanışı:

Sıvı yağ ile pudra şekerini mikserle çırpın. Kabartma tozunu ve unu azar azar kontrollü olarak ekleyin. Ele yapışmayacak bir kıvama kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içine yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında sertleşene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırından alın, henüz sıcakken pudra şeker serpin.

Yapım: İnci BAK
Fotoğraflar: Murat ERDOĞAN

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