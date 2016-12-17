Brownie Tarifi

Brownie

(6-8 Kişilik)

Brownie İçin Malzemeler:

120 gram tereyağı

3 paket bitter çikolata (240 gram)

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

4 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 çay bardağı un

1 tutam tuz

Brownie Hazırlanışı:

Tereyağını ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ocaktan alın, oda ısısında, sertleşmeden soğumaya bırakın. Yumurtalar ile şekeri 10 dakika boyunca, köpük köpük olana dek çırpın. Ayrı bir kapta elenmiş unu, vanilyayı, kakaoyu ve tuzu harmanlayın. Yumurtalı karışımı çikolatalı karışıma ilave edin. 1 dakika düşük devirde çırptıktan sonra unlu katı karışımı ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru havalandırarak tüm malzemeyi karıştırın. Brownie harcını yağlanmış dikdörtgen kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında, 20-25 dakika pişirin. Dilimleyip ılık servis yapın.

Yapım: İnci BAK

Fotoğraflar: Murat ERDOĞAN