Revani Tarifi

Revani

(8-10 Kişilik)

Revani İçin Malzemeler:

Hamuru İçin:

3 adet yumurta

3 Türk kahvesi fincanı irmik

3 yemek kaşığı yoğurt

4 Türk kahvesi fincanı toz şeker

4 Türk kahvesi fincanı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Şerbeti İçin:

8 Türk kahvesi fincanı toz şeker

8 Türk kahvesi fincanı su

1 çorba kaşığı limon suyu

Revani Hazırlanışı:

Şerbeti için; Şeker ile suyu tencereye aktarın. Kısık ateşte şerbet kıvamı alana kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyip bir iki taşım daha kaynatın. Ocaktan alın, soğumaya bırakın. Hamur malzemesinin tümünü çukur bir kasede karıştırın. Yağlanmış orta boy bir tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız sıcak revaninin üzerine soğutmuş olduğunuz şerbeti gezdirin. Şerbetini çekip iyice soğuyana kadar dinlendirin. Dilimleyip isteğe göre vanilyalı dondurma eşliğinde servis yapın.

Yapım: İnci BAK

Fotoğraflar: Murat ERDOĞAN