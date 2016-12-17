Tuzlu Çay Kurabiyesi Tarifi

Tuzlu Çay Kurabiyesi

(1 Tepsi İçin)

Tuzlu Çay Kurabiyesi İçin Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurtanın akı

1 kahve fincanı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı mahlep

2,5-3 su bardağı un

Üzeri İçin:

1 adet yumurtanın sarısı

Çörek otu

Tuzlu Çay Kurabiyesi Hazırlanışı:

Oda ısısında yumuşamış tereyağını, sıvı yağı, yumurta akını, şekeri, tuzu, mahlebi ve kabartma tozunu hamur yoğurma kabına alın. Çatalla karıştırın. Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ilave ederek yumuşak kıvamlı elastiki bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan yaklaşık 30 gramlık küçük hamurlar koparın. Her hamuru avucunuzda silindir şeklinde uzatarak açın. Hamuru ikiye kıvırın ve fotoğrafta gördüğünüz gibi kıvırarak şekillendirin. Hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, çörek otu serpin. 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin.

Yapım: İnci BAK

Fotoğraflar: Murat ERDOĞAN