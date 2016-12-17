Ekler

(8 Kişilik)

Ekler Tarifi İçin Malzemeler:

1,5 su bardağı su

100 gram margarin

4 adet yumurta

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

Kreması İçin:

500 ml. süt

1 adet yumurta

1 kahve fincanı buğday nişastası

3 yemek kaşığı un (tepeleme)

50 gram margarin

1 çay bardağı toz şeker

Çikolatalı Sos İçin:

250 gram bitter çikolata

200 ml. krema

Ekler Hazırlanışı:

Hamuru için; 1,5 su bardağı suyu tencerede kaynatın. Margarini ekleyin. Margarin eriyince un, bir tutam tuz ve şeker karışımını ilave edin. Kısık ateşte birkaç dakika kadar sürekli karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlayın. Hamur toparlanınca ocaktan alın. Hamur ılınınca teker teker yumurtaları ekleyin. Karıştırıp sıkma torbasına aktarıp 1 saat kadar dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. Ekler hamurunu yağlı kağıt serili fırın tepsisine 5-6 santimlik şeritler oluşturacak şekilde, her hamur arasında boşluklar bırakarak sıkın. 190 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Isıyı 150 dereceye indirin. 20 dakika daha pişirin. Fırını kapatın, kapağını açmadan 15 dakika bu şekilde bekletin.

Kreması için; Margarin dışındaki tüm malzemeyi tencerede çırpın. Ateşin üzerine alın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya yakın margarini ekleyin. Yoğun kıvam elde edince ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Pişirdiğiniz ekler hamurunun üzerinde iki ayrı delik oluşturun, bu deliklerden çok ince uçlu bir sıkma torbası hazırlayıp (yağlı kağıttan hazırlayabilirsiniz) kremasından hamurun içine sıkın. Bu işlem zor geliyorsa hamuru tamamen birbirinden kopmayacak şekilde enine ikiye kesin ve eninde oluşturduğunuz boşluğa kremasından doldurun. Çikolatalı kaplaması için; Bitter çikolata ile kremayı benmari usulü pütürsüz bir kıvam elde edene kadar eritin. Çikolatalı karışım eriyince ekler hamurunun üzerine dökün, oda ısısında üzerinin iyice sertleşmesi için bekleyin.

Yapım: İnci BAK

Fotoğraflar: Murat ERDOĞAN