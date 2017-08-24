Tüp Mide Ameliyatından Sonra Başarıya Yönelik 7 Strateji Puan ver Puan ver

Obezite cerrahisinden sonra başarıya yönelik 7 strateji

Kilo kaybında günümüzde bilinen en etkili yöntem obezite cerrahisi. Fakat obezite cerrahisi tek başına sihirli bir değnek değildir. Ameliyattan sonra hayal ettiğiniz gibi bir vücuda sahip olabilmek için bazı stratejilere uymanız gerekiyor.

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun, zayıflama cerrahisinden sonra başarıya yönelik stratejiler hakkında şu bilgileri verdi:

DAVRANIŞLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Ameliyatla birlikte bir davranış değişikliği taahhütü yapmalısınız. Davranışlarımızı değiştirmek, kendimizi veya kesinlikle başkalarını değiştirmek bazen imkansız olmasa bile zor. Ameliyatın sizin için tüm işleri yapmasını beklerseniz, büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Yeme davranışlarınızı değiştirmek için efor sarfetmeniz ve fiziksel aktiviteyi hayatınıza dahil etmeniz gerekir. Eğer önceden almadıysanız, hali hazırda yetersiz beslenmeyi önlemek için vitamin almanız ve obezite cerrahi kliniğinizdeki randevulara düzenli gitmeniz gerekir. Büyük bir taahhüt, ancak yeterli eforu sarfettiğinizde başarıya ulaşırsınız.

HAYATINIZ DEĞİŞECEK

Ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve sonrasında kendinize has bir hayat değişikliği yaşayacaksınız. Sadece bedeniniz değil. Sadece beyniniz değil. Sadece sindirim sisteminiz değil. Bütünüyle bir hayat değişikliği yaşayacaksınız. Yeterli uyumak, stresi en aza indirmek, kendinizi boşlukta hissedip fazla yememek, arkadaşlarınız veya ailenizle vakit geçirmek ve ihtiyacınız olduğunu hissettiğinizde dinlenmek gibi sorumluluklarınız olacaktır kendinize karşı.

KENDİNİZE İYİ DAVRANIN

Her şeyden önce bunun bir süreç olduğunu kabul edin. Ve bu ameliyat gününde başlayıp ameliyattan sonra bitmez. Günler, haftalar ve aylar sürer. Dolayısıyla önce küçük, gerçekçi değişiklikler yapmak için kendinize biraz zaman tanıyın. Bu, sonunda günlük yaşamınızda değişiklikleri benimsemenizi kolaylaştıracaktır. Kendinize iyi davranın. Herhangi bir değişikliğin zor olduğunu kabul edin, bu nedenle kendinize karşı sabırlı olun. Yeme alışkanlıklarınızı ve egzersiz alışkanlıklarınızı bir kerede değiştiremezsiniz. Belki de kendi kendinize bir motivasyon konuşması yapmayı deneyin: “Başarıya adım adım ulaşacağım. Değişim zor ama bunu sağlığım için yapıyorum.” Bunun gibi ya da daha farklı, hoşunuza giden herhangi bir konuşmayı yapabilirsiniz. Kimse nasıl hissettiğinizi sizden daha iyi bilemez.

KENDİNİZİ KONTROL EDİN

İnsanlar yanlış bir şekilde, obezite ameliyatları midenin boyutunu azaltacağı için, ameliyat sonrası mideniz için uyumlu gıdalara otomatik olarak geçeceklerini düşünüyor. Davranışsal eylem ve davranışsal denetim kavramı, onların anlayışına uymuyor gibi görünüyor. Mideniz bir muz büyüklüğünde olmasına rağmen, sizi otomatik olarak yeme/yemek gereksinimlerine uymaya sevk etmez. Bu değişikliği yaşam tarzınıza siz yansıtmalısınız. İstediğiniz değişiklikleri elinizden gelen en iyi şekilde yapmak zorundasınız. Bu nedenle, ne yediğinizi, ne zaman yediğinizi, nasıl yediğinizi ve diğer tüm koşulları kasıtlı olarak düşünmeniz gerekecek. Mideniz bunu sizin için yapmaz. O size sadece sinyal verir.

VÜCUDUNUZU DİNLEYİN

Ameliyattan önce ve özellikle sonra vücudunuz size sinyaller verecek. Kendinize aç olup olmadığınızı sorun. ‘Hayır, tok olduğumu hissediyorum.’ ‘Acıktım mı? Biraz bekleyeyim, karnım guruldamıyor’. Vücudunuzu dinlemeyi öğrenirseniz başarıya ulaşma şansınız artar. Belki de sadece sıkıldığınız, kızgın olduğunuz ya da üzgün olduğunuz için yemek yiyorsunuz. Bu ipuçlarına dikkat etmek önemlidir. Vücudunuzu anlamak için iç kılavuz tablolarınızdır bunlar. Örneğin, duygusal olduğunuzda, rahat hissetmek için yemek yemek isteyebilirsiniz. Çünkü ne kadar yediğiniz veya ne yediğiniz üzerinde kontrolünüzü kaybedebilirsiniz.

SOSYAL DESTEK ŞART

Ameliyattan sonra, hastaların stresli bir dönem geçireceği şüphesiz. Stres, değişimin vücut üzerindeki tepkisidir, olumsuz etkileri olabileceği gibi olumlu etkileri de olabilir. İnsanlar hem hayatınızda yapacağınız köklü değişikliklerde size yardımcı olabilirler hem de karşılaşacağınız zorluklarda size yardım edebilirler. Sosyal destek önemlidir.

DUYGUSAL ÇÖKÜNTÜLERE DİKKAT

Obezite ameliyatı olduktan sonra, sindirim sistemi değişmiş olacak. Midenizde aynı miktarda yiyecek tutamayacaksınız. Hatta günlük reçeteli vitamin almak zorunda kalabilirsiniz.

Bazense hastalar sarkık bir vücuda sahip olmaktan korkuyor. Hızlı bir şekilde kilo veren insanlarda sıklıkla görülen bir durum bu. Bu değişime önceden zihnen hazırlanmak sizi şoka uğramaktan kurtarabilir. Sarkık bir cilde sahip olmak bazı insanları diğerlerinden daha çok rahatsız eder. Dolayısıyla bu insanlar duygusal çöküntüler yaşayabilir. Ben bu vücut değişikliklerine zihinsel olarak hazırlanmanın önemli olduğunu düşünüyorum, bundan dolayı benlik saygısı ve motivasyonunuzu korumak için gerekli olanları yapmalısınız.

Başarının herkes için farklı bir tanımı vardır. Başarı ölçeklerle sınırlı değildir. Hayatınızda yaptığınız değişikliklerin farkına varın ve kendi başarı tanımınızı yapın.