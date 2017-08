Kurban Kesiminde Bu Kurallara Dikkat! Puan ver Puan ver

Kurban Kesiminde Hijyen Şart

“Sağlık kontrollerinden geçirilmeyen kurbanlıklar hastalık yayabilir”

Bir Kurban Bayramı daha geldi çattı. Satıcılar ve alıcılar arasında kurban pazarlıkları yavaş yavaş tamamlanıyor. Kurban kesecek olanlar kesim planları üzerinde kafa yormaya başladı bile. Uzmanlar ise her yıl olduğu gibi kurbanların hijyenik ortamlarda kesilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Çünkü gerekli hijyenik ortamların sağlanmadığı yerlerde kesilen kurbanlıklar, ciddi hastalıkları beraberinde getirebiliyor. Central Hospital’dan Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Salim Bereket, kurban kesimleri hakkında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor.

Bilindiği gibi her yıl Kurban Bayramı’nda gündemi hijyen kurallarına uyulmadan açık alanlarda kesilen kurbanlar meşgul ediyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre Kurban Bayramı dönemlerinde hayvan kesimlerine bağlı bulaşıcı hastalıkların oluşma oranında yüzde 30 artış görülüyor. Uygunsuz şartlarda kesilen kurbanlar, bazı hastalıkların oluşmasına yol açabiliyor. Bunların başında ise özellikle hayvanlardan insanlara geçebilen zoonos hastalıkları geliyor. Ayrıca hijyen kurallarına uyulmadan kesilen kurbanlıklar şarbon, tüberküloz, hidatik gibi hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar ise bilhassa zonoos hastalığına karşı çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Sağlık kontrollerinden geçirilmeyen kurbanlıklar hastalık yayabilir

Kurban kesimi konusunda yapılması gereken en önemli iş, hayvanın satın alınırken gerekli sağlık kontrollerinden geçip geçmediğini araştırmaktır. Çünkü alınacak kurbanlığın uzman bir veteriner kontrolünden geçmesi büyük önem taşır. Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan kurbanlıklar ile oluşacak temas ise kişilere, kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, hidatik, brusella, teniyoz ve toksoplazmozis gibi bulaşıcı hastalıkların geçmesine neden olabilir.

Kaynağının bilinmesi hastalığı önlemede önemli bir adımdır

Zonoos hastalıklarının önüne geçebilmek için hastalık kaynağının ve etkeninin bilinmesi şarttır. Hastalık bulaşmışsa tedavisi için, hastalığın bulaşma yolları araştırılmalıdır. Hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşan enfeksiyonlardan korunabilmek için hayvanlara yapılan ilaçlama ve aşı, iç-dış parazitler ile mücadelede önemli bir role sahiptir. Fakat kuduz gibi tedavisi yapılamayan zonoos hastalıkları için yalnızca özel olarak geliştirilen aşılar kullanılır.

Bu belirtiler görülüyorsa dikkat!

Hastalık taşıyan kurbanlık etini yiyen ya da ete temas eden kişi halsizlik, ateş, baş ağrısı, ishal ya da kabızlık, kilo kaybı ve gece terlemeleri gibi belirtiler yaşıyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır. Bilhassa gebeler için ciddi risk oluşturan toksoplazmozis enfeksiyonuna da çok dikkat edilmelidir. Bu hastalık, anne karnındaki bebeği dahi etkilerken, bebeğin beyin ve göz gibi organlarında ciddi hasarların oluşmasına yol açabilir. Hatta bu hastalık, düşüklere kadar varabilecek tablolara neden olabilir.

Kurbanlık hayvanın sağlıklı olması hijyen için yeterli değildir

Kurban kesiminde hayvanların sağlıklı olması tek başına yeterli bir durum değildir. Besin kaynaklı 250’den fazla zehirlenme ve mikrobiyel hastalık mevcuttur. Bu tarz hastalıklar genellikle et ve et ürünlerinin tüketilmesi sonucu meydana gelir. Bu sebeple etleri keserken ve saklarken çok dikkatli olunmalıdır. Kesim yapılacak yer uygunsuz ve hijyen kurallarına uyumlu değilse kesim sırasında çevreye birçok mikroorganizma yayılabilir. Özellikle mantar-paraziter, viral ve bakteriyel hastalıklar kolaylıkla insana bulaşabilir. Bu hastalıklar genellikle et yenilirken, taşınırken veya hazırlanırken direkt olarak vücuda geçer. Bu nedenle etler hijyen kurallarına göre temizlenmelidir.

Kurban kesiminde eller ve gereçler steril olmalı

Et kesiminde kullanılan bıçak, satır gibi kesici aletlerin, kullanılan kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin steril olması oldukça mühimdir. Kesim yerinde mutlaka sıcak-soğuk su bulundurulmalı ve bu suların içme suyu kalitesinde olmasına dikkat edilmelidir. Etler büyük parçalar halinde değil, birer yemeklik olacak şekilde parçalara ayrılmalıdır. Bu ayrılan etler daha sonra temiz bir poşet veya yağlı kağıda sarılarak saklanabilir.