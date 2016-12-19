Hamurlu Tavuk Kavurma Tarifi

Hamurlu Tavuk Kavurma

(4 Kişilik)

Hamurlu Tavuk Kavurma İçin Malzemeler:

Hamur İçin:

250 gram un

100 gram tereyağı

1 tutam tuz

80 ml. su

Yarım paket instant maya

İç malzemesi İçin:

500 gram tavuk eti, kuşbaşı doğranmış

1 avuç badem içi, soyulmuş

10 adet arpacık soğan, kabuğu soyulmuş

1 yemek kaşığı tereyağı

1 demet kıyılmış dereotu,

Tuz

1 çay kaşığı zerdeçal

Ayrıca:

Hamurun üzerine yapıştırmak için taze kekik

Hamurlu Tavuk Kavurma Hazırlanışı:

Elenmiş unu, oda ısısında yumuşamış tereyağını, bir tutam tuzu ve mayayı hamur yoğurma kabına aktarın. Yavaş yavaş su ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edin. Hamuru top şeklinde toparlayın. Üzerini örtün, yarım saat bekletin. Tencereyi ocağın üzerine alın iyice ısınınca etleri ekleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar orta ateşte kavurun. Kabuğunu soyduğunuz bademleri ve arpacık soğanları ekleyin. 10 dakika kavurduktan sonra zerdeçal ve tuzu ilave edin. Birkaç dakika daha kavurup ocaktan alın, kıyılmış dereotunu ilave edip tatlandırın. Karıştırıp soğumaya bırakın. Dinlenmiş hamuru 4 eşit parçaya ayırın ve her hamuru iki yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımı iki ile 1 cm kalınlığında açın. Taze kekik dallarını hamurun üzerine yerleştirip elinizle bastırarak hamurun içine kaybolmayacak şekilde gömülmesini sağlayın. Porsiyonluk yuvarlak ve çukur kabın içine yağlı kağıt serin. Hamurun dereotu tarafı yağlı kağıda değecek şekilde yerleştirin ve içine etli karışımı dökün, hamurun kenarlarından artan bölümünü de etlerin üzerini kapatacak şekilde tamamlayın. 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

Yapım ve Üretim: İnci BAK

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Fotoğraf Asistanı: Murat ERDOĞAN