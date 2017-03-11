Dana Reş Çorbası

(8 Kişilik)

Dana Reş Çorbası Malzemeler:

1 su bardağı aşurelik buğday

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı kabuklu kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Su (çorba piştikçe kontrollü olarak eklenecek)

Tuz

Dana Reş Çorbası Hazırlanışı:

Döğmeyi, yani aşurelik buğdayı akşamdan ıslatın.

Ocağa alırken üzerine tekrar su ekleyin, tuzunu ayarlayın. Birkaç ta¬şım kaynattıktan sonra ateşi kısın ve yumuşayana kadar pişirin.

Mercimekleri yıkayıp süzdükten sonra buğday tenceresine aktarın. Pişirmeye devam edin. Mercimekler yumuşayınca haşlanmış nohudu da ilave edin.

Ayrı bir tavada, ince doğranmış soğanı tereyağıyla beraber pembeleşene kadar kavurun. Üzerine salçaları ekleyin. Birkaç defa daha karış¬tırıp ocaktan alın.

Hazırladığınız sosu kaynayan çorbaya ekleyin. Bakliyatlar piştikçe suyunu çekeceği için kontrollü olarak sıcak su ekleyerek kıvamını ayar¬layabilirsiniz.