Şekersiz Muzlu Puding Tarifi

Bu sene yılbaşı sofranızda mini gurmelerinize de yer açın, çünkü onlar için iki güzel tarifim var. Birçok çocuk bal kabağı yemiyor biliyorum, o yüzden bol çeşnili bir bal kabağı köftesi yaptım, eminim çok sevecekler. Diğeri ise tam bir sevinç kaynağı. Hem tatlı hem muzlu, hem de şekersiz bir puding. Yılbaşı gecesi biraz tatlı yemek hangi çocuğun hoşuna gitmez ki? Sağlık, huzur, şans ve mutluluk hep yanınızda olsun, yeni yılınız kutlu olsun!

Şekersiz Muzlu Puding

Tenceremde 2 su bardağı süt, 1 adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı unu sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirdim. Piştikten sonra içine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı labne ve 1 adet dilimlenmiş orta boy muz ekleyip rondodan geçirdim. Biraz ılınınca içine 1 yemek kaşığı bal ekleyip karıştırdım. Servis ederken muz ve kırılmış cevizle süsledim.

Şef: Zeynep FİDAN