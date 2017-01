İlksen Şenol’dan Zamanın Ötesinde Tasarımlar…

Porland olarak, her sezon trend belirleyicilerin öngördüğü temaları inceleyip müşteri profiline ve ihtiyaçlarına göre yeni koleksiyon temalarını geliştirdiklerini anlatan Designer İlksen Şenol, ‘’2017 yılının tasarım trendlerini incelediğimizde pek çok farklı zamanın esintilerine rastlıyoruz’’ diyor.

Tasarıma ve tasarımcıya verdiği önem ile her yıl özellikle masa üstü trendlerine yön veren Porland, dünden bugüne özgün marka çizgisini kaybetmeden ama her birinin kendi stilini yansıttığı geniş bir tasarım ekibine sahip. Sektörü yakından takip eden marka, her yıl güncel eğilimler doğrultusunda birden fazla koleksiyon hazırlıyor.

Porland olarak, her sezon trend belirleyicilerin öngördüğü temaları inceleyip müşteri profiline ve ihtiyaçlarına göre yeni koleksiyon temalarını geliştirdiklerini anlatan Designer İlksen Şenol, ‘’2017 yılının tasarım trendlerini incelediğimizde pek çok farklı zamanın esintilerine rastlıyoruz’’ diyor.

“Bir Adım Önde Olmak Keyif Veriyor…”

Bu yıl farklı tasarım fikirleri ile yorumladıkları birden fazla koleksiyon ile sezona girdiklerini belirten Şenol, ‘’Türkiye’de masaüstü tasarımı konusunda trendleri belirlediğimiz çok açık. Fuarlarda ilk kez lanse ettiğimiz desenleri bir süre sonra diğer markaların kataloglarında görmeye başlıyoruz ki bu işimizi doğru yaptığımız anlamına geliyor. Alışılmışın dışında, diğer tasarım fikirlerinden ve çizgisinden daima bir adım öne geçerek akılda kalıcı bir stil oluşturmaya çalışıyoruz. Zamanın ruhunu yansıtmaya çalıştığımız tasarımlarımız aslında zamanın ritmine ayak uydurmak yerine yeni bir melodi ile farklı bir tını katıyor.’’

Porland Porselen’in 2017 İçin Lanse Ettiği Tasarım Trendleri

Barok Dönemi Teması

İhtişamın yansıtıldığı barok stilinde, antik altın yaldız, koyu yeşil, bordo ve mavi renklerin birbiriyle uyumlu kullanımı ile kadife kumaşlar öne çıkıyor. Özellikle ihtişamı seven asi ruhlara hitap ettiğini öngördüğümüz barok temasında, abartılı hareket duygusu ve çok net gözüken detaylara rastlıyoruz.

80’ler Teması

Bu temada mavi, kırmızı ve sarı renkler ile siyah ve beyaz kombinler abartılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kalın grafikler ve optik illüzyon etkisi veren desenlerde hazırlanan tasarımlar bu temanın masaüstü yorumunu yansıtıyor. Neon renklerle kombinlenen hareketli desenler, kendini çılgın hisseden özgür ruhlara hitap ederken, mavi ve siyah ya da kırmızı ve siyah uyumu göze hoş gelen sıra dışı bir ahenk oluşturuyor.

Edgelands Teması

Geleneği yansıtan bu tema ananelerimizin sandıklarından günümüze zarif bir dokunuş gibi. Eskitilmiş efektlerin öne çıktığı ve emaye görünümlü objelerle tamamlanan bu tarz, geçmişe özlem duyanlar için alternatif bir stil sunuyor. Porland’ın 2017 desenleri arasında yer alan bu tema, çini renklerle el yapımı çiçekli ve pastoral çizgileri kombinleyerek geleneksel bir tasarım havasına bürünüyor. Modern çizgilerle geleneksele atıf yapan Edgelands’ın, göze çarpan en önemli özelliği çini görünümünde olması. Dışı rölyef desenli iç kısmı tek renk olan Porland’a ait ürünler bu temanın uzun soluklu trendleri arasında yer alacağa benziyor.