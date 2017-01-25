Sebzeli Tortellini

(2 Kişilik)

Sebzeli Tortellini İçin Malzemeler

Hamuru İçin:

250 gram un

5 adet yumurta

50 gram sızma zeytinyağı

Yarım çay bardağı ılık su

Sebzeli Tortellini Hamurun Hazırlanışı:

Unu, karıştırma kabının içine dökün, havuz yapıp içine zeytinyağı, yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyin. Sert kıvama gelinceye kadar yoğurun, ardından üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin. İlk önce ufak bezeler yapın ve merdane ile açın. Ardından küçük kareler şeklinde kesin.

Kırmızı renk elde etmek için domates veya kırmızı toz tatlı biber ile, yeşil renk elde etmek için ıspanak ile hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Önemli olan rondodan geçirdiğiniz veya rendelediğiniz malzemeyi hamurun içine suyunu süzerek koymanızdır.

Sebzeli Tortellini’nin Hazırlanışı:

Karnabahar, brokoli, kereviz ve taze kabağı ince şeritler haline getirip sarımsak, sızma zeytinyağı ve taze kekik ile marine edin. Tüm malzemeyi orta ateşte ısıttığınız tavaya koyarak soteleyin. Çok pişirmeden, biraz ceviz ilave ederek, kesme tahtamıza alıp, zırhtan geçirin. Lezzeti arttırmak için, soğuttuğunuz sebzelerin içine çok az çiğ zeytinyağı, toz zerdeçal ve karabiber ilave edin. Küçük kareler halindeki hamurumuzun içine koyarak kapatın.

3 su bardağı soğuk suyu tencereye dökün. Defne yaprağı ve zeytinyağı ilave edin (daha önce hazırlamış olduğunuz sebze, et yada tavuk suyunuz varsa daha lezzetli olur).

Kaynayan suyun içine sebzeli torttellinileri atın. 5 dakika kısık ateşte makarnalarımızı hafif karıştırarak pişirin. Pişirme suyuna en son tuz, karabiber ve rendelenmiş eski kaşar peyniri ekleyin. Servis tabağına koyduktan sonra, arzunuz göre parmesan peyniri yada eski kaşar peyniri ile servis edin. Ceviz parçaları ile süslemeyi unutmayın!

Şef: Fatih Kaya

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

İstanbul Gastronomi Merkezi

fatih@gastronomimerkezi.com