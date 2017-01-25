Çeşit çeşit, kolay, pratik ve de lezzetli makarnalar… Özellikle makarna severlerin ilkyardım listesinde olması gereken bu tarifler, İstanbul Gastronomi Merkezi’nin Eğitmen Şefi Fatih Kaya yorumuyla hazırlanınca “denemeden olmaz!” dedirtiyor…

Sebzeli Linguine

(2 Kişilik)

Malzemeler

Hamuru İçin:

250 gram un

5 adet yumurta

50 gram sızma zeytinyağı

Yarım çay bardağı ılık su

Hamurun Hazırlanışı

Unu karıştırma kabının içine dökün ve bir havuz yapıp içine zeytinyağı, yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyin. Sert kıvama gelinceye kadar yoğurun, ardından üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin. İlk önce ufak bezeler yapın ve merdane ile açın, uzun şeritler halinde kesip, makarna makinasının Linguine ayarından geçirerek pişirilecek hale getirin.

Kırmızı renk elde etmek için domates veya kırmızı toz tatlı biber ile, yeşil renk elde etmek için ıspanak ile hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Önemli olan rondodan geçirdiğiniz veya rendelediğiniz malzemeyi hamurun içine suyunu süzerek koymanızdır.

Linguine Makarnanın Hazırlanışı:

1 adet havuç, 1 adet kabak, 3 diş sarımsak, 1 kırmızı kapya biberi 2 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. 1 su bardağı soğuk su ilave edin (daha önce hazırlamış olduğunuz sebze, et yada tavuk suyunuz varsa daha lezzetli olur). Kısık ateşte kaynadıktan sonra taze linguine ilave edin. 5 dakika daha kısık ateşte makarnaları kırmadan hafif karıştırarak pişirin. En son tuz ve karabiber ekleyin. Servis tabağını koyduktan sonra parmesan peyniri yada eski kaşar peyniri ile servis edin.

Çeşit çeşit, kolay, pratik ve de lezzetli makarnalar… Özellikle makarna severlerin ilkyardım listesinde olması gereken bu tarifler, İstanbul Gastronomi Merkezi’nin Eğitmen Şefi Fatih Kaya yorumuyla hazırlanınca “denemeden olmaz!” dedirtiyor…

Sebzeli Linguine

(2 Kişilik)

Malzemeler

Hamuru İçin:

250 gram un

5 adet yumurta

50 gram sızma zeytinyağı

Yarım çay bardağı ılık su

Hamurun Hazırlanışı

Unu karıştırma kabının içine dökün ve bir havuz yapıp içine zeytinyağı, yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyin. Sert kıvama gelinceye kadar yoğurun, ardından üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirin. İlk önce ufak bezeler yapın ve merdane ile açın, uzun şeritler halinde kesip, makarna makinasının Linguine ayarından geçirerek pişirilecek hale getirin.

Kırmızı renk elde etmek için domates veya kırmızı toz tatlı biber ile, yeşil renk elde etmek için ıspanak ile hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Önemli olan rondodan geçirdiğiniz veya rendelediğiniz malzemeyi hamurun içine suyunu süzerek koymanızdır.

Linguine Makarnanın Hazırlanışı:

1 adet havuç, 1 adet kabak, 3 diş sarımsak, 1 kırmızı kapya biberi 2 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. 1 su bardağı soğuk su ilave edin (daha önce hazırlamış olduğunuz sebze, et yada tavuk suyunuz varsa daha lezzetli olur). Kısık ateşte kaynadıktan sonra taze linguine ilave edin. 5 dakika daha kısık ateşte makarnaları kırmadan hafif karıştırarak pişirin. En son tuz ve karabiber ekleyin. Servis tabağını koyduktan sonra parmesan peyniri yada eski kaşar peyniri ile servis edin.