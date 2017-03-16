Kekikli Dana Yahni

(2 Kişilik)

Kekikli Dana Yahni İçin Malzemeler:

300-350 gram dana kuşbaşı eti

1 tatlı kaşığı tereyağı

1’er adet renkli dolmalık biber

Kuru nane

1 adet küçük boy kabak

1 adet küçük boy havuç

1 adet küçük boy patlıcan

1 adet orta boy patates

1 kase yoğurt

Kara Buğday Pilavı İçin:

2-3 adet arpacık soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1’er adet sarı ve kırmızı biber

1 su bardağı kara buğday

2 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz, kuru nane

Kekikli Dana Yahni Hazırlanışı:

Kara buğday pilavı için zeytinyağını ısıtıp çok ince kıyılmış soğanları kavurun. Küçük küçük doğranmış renkli biberleri de ekleyip 1 dakika daha kavurun. Kara buğdayı ve tereyağını ilave edin. Birkaç dakika kavurduktan sonra kaynar suyu ekleyin. Önce yüksek ateşte birkaç taşım kaynatın, daha sonra ateşi iyice kısın ve tencerenin kapağını kapatın. Kara buğdaylar suyu çekene dek pişirin. Ocaktan alın. Kuru nane ile tuzu ekleyin, tencerenin kapağını kapatıp demlenmeye bırakın. Sebzeleri 1 cm. kalınlığında halkalar halinde doğrayın. Fırça yardımı ile her iki yüzeylerini zeytinyağı ile yağlayın. Izgarada pişirin. Kuşbaşı doğranmış etleri iyice ısıtılmış tencereye aktarın. Birkaç dakika kavurduktan sonra tereyağı ile birlikte irice doğranmış biberleri de ekleyerek kavurmaya devam edin. Ocaktan almaya 5 dakika kala dilimlenmiş mantarları ilave edin. Etler iyice pişince ocaktan alın. Servis tabağına önce kara buğday pilavını yayın, üzerine ızgarada pişirdiğiniz sebzeleri dekoratif bir şekilde yerleştirin, en son etli karışımı dökün. Yanına yoğurt ile birlikte sıcak sıcak servis yapın.