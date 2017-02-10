Osmanlı Padişahlarının En Sevdiği Yemekler

Bamyayı herkes sevmez ama padişahlar bayılırmış, sarayda bamyacıbaşı bile varmış. Saray mutfağında padişahların en sevdiği yemekleri sizler için araştırdık. Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı padişahları arasında yemekleri en çok çalışılan padişah olmuş ve deniz ürünlerine verdiği önemle çizgi dışına çıkmıştır. Mantıyı 2 günde bir yediği, kekikli yılan balığını ise çok sevdiği kaydedilenler arasında. Kekikli yılan balığının ismi ise “Mah-i mar”dır. Yanı sıra karides, kuru balık, balık yumurtası, havyar ve morina balığını da sevdiği bilinir. Sultan 2. Abdülhamid ise soğanlı yumurtayı tüm yemeklerden ayrı tutmuştur. Kendisi için 3.5 saatte pişirilen soğanlı yumurta ağır ağır mum ateşinde pişirilmiştir.

‘Hünkar Beğendi’nin Hikâyesi

Sultan Abdülaziz, siyahi bazı kadın aşçıların marifetlerini duyup onları saraya davet etmiş, birinin yaptığı patlıcan ezmeli yemeği çok beğenince yemeğin ismi ‘hünkar beğendi’ olarak kalmıştır. Bamya, saray mutfağında önemli bir yere sahiptir ve her padişahın mutlaka sofrasında bulunur. Saray mutfağında “bamyacıbaşı” da bulunur. 1730’larda yayınlanan genelgeyle iyi bamyalar padişah için saray mutfağına alınıp kalanların satılmasınaizin veriliyor. 15. ve 16 yüzyıllarda ise mutancana, sarayda en çok yapılan yemekler arasında yerini alıyor. Trabzon doğumlu ve şehzadeliğini Tranzon’da geçiren Kanuni Sultan Süleyman’ın ise hamsiyi sevdiği ve kılıcında hamsi motifinin işli olduğu biliniyor.

Tatlılar

Sultanların en sevdiği tatlılarsa helva- i hakani ve özellikle fıstıklı baklavadır. Yanı sıra baklavanın peynirlisinden kavunlusuna kadar saray mutfağında birçok tarifi vardır. Av etleri ve sakatatlar da padişah sofralarının olmazsa olmazıdır. Hele ki av dönüşü kurulan ziyafet sofraları bambaşkadır.