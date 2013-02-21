Lezita’dan damızlık yetiştirme ve fason üretim için girişimcilere açık davet

Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, “Bu hedefin gerçekleşmesi, yeterli sayıda damızlık çiftlikleri ve yetiştirme kümesinin devreye girmesine, yeterli yem hammaddesi temin edebilmesine, ihracatta sorun yaşanmamasına ve sektörün yatırım yapabilmesi için kârlılığını sürdürebilmesine bağlı.” diyor.
2012 yılında miktarı 110 milyon TL’yi bulan yeni Lezita tesisini de açarak, grup şirketleri ile birlikte toplamda iki bin iki yüz kişiye istihdam sağlayan Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, 2013 yılına son derece hızlı bir giriş yapan beyaz et sektörünü değerlendirdi. Sektördeki yatırımların artışına paralel olarak hem damızlık üretimi hem de büyük kapasiteli etlik piliç yetiştirme kümeslerin inşasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, “Önümüzdeki beş yıllık süreçte faaliyet gösterdiğimiz piliç eti sektöründe ilk üç marka içerisinde yer almak adına daha fazla üretim yapma arzusundayız. Bu hedefimize ulaşırken gerek damızlık kümesi yatırımı yapacak gerekse de fason üretim çiftliği kurabilecek anlaşmalı yetiştiricilerle işbirliğine gitmek istiyoruz” dedi.
PİLİÇ ETİ ÜRETİMİNİN 2025 YILINDA 3.37 MİLYON TONA ULAŞMASI BEKLENİYOR
Piliç eti üretiminin 2025 yılında 3.37 milyon tona ve kişi başı tüketimin de iki katına çıkarak 35 kg’lara ulaşmasının hedeflendiğini belirten Ender Abalıoğlu, “Bu hedefin gerçekleşmesi, yeterli sayıda damızlık çiftlikleri ve yetiştirme kümesinin devreye girmesine, yeterli yem hammaddesi temin edebilmesine, ihracatta sorun yaşanmamasına ve sektörün yatırım yapabilmesi için karlılığını sürdürebilmesine bağlı. Lezita ailesi olarak, damızlık ve piliç eti fason yetiştiricilik alanında yatırım yapmayı planlayan her girişimciyi işbirliğine davet ediyoruz” diyor.
LEZİTA, DAMIZLIK YETİŞTİRMEDE EN ZORLU İLK 19 HAFTANIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEYE TALİP
Damızlık kümesleri yatırımında temel olarak ikiye ayrılan “büyütme” ve “üretim” süreçleri toplam 64 hafta sürüyor. Piliç eti üretiminin bel kemiği olarak değerlendirilen damızlık yetiştirme sürecinde zorlu geçen ilk 19 haftalık periyodunda Lezita tüm sorumluğu alıp, fason olarak 20 ila 64’üncü haftalar arasında girişimcilerden destek alarak işi daha da verimli kılmak istiyor. Bu bağlamda damızlık kümes yatırımının kârlı ve yatırımını kısa sürede amorti eden bir iş kolu olduğunu vurguluyor.
10 YIL İÇİNDE ETLİK PİLİÇ BESLEME İŞİ OLDUKÇA ÖNEMLİ VE KÂRLI BİR İŞ KOLU OLACAK
Ayrıca, piliç eti fason üretim yapan kümeslere civciv, yem ve sağlık hizmetleri Lezita tarafından sağlanıyor. Bu alanda da fason üreticilere çağrıda bulunan Ender Abalıoğlu, “42 gün sonra kesim ağılığına gelen piliçler, şirket araçlarıyla Lezita Entegre Tesisimize getirilip, burada kesiliyor. Üreticilere bakım hizmetleri karşılığında hak edişleri, hayvan çıkışını takiben 4 hafta içerisinde takdim ediliyor. Üreticiye bir yılda altı dönem üretim yaptırılıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde etlik piliç besleme işi oldukça önemli ve kârlı bir iş kolu olarak öne çıkacak. Bu bağlamda Lezita ailesi olarak fason yetiştiricilik alanında yatırım yapmayı planlayan her girişimciyi işbirliğine davet ediyoruz” diyor.
HIZLA ARTAN DÜNYA NÜFUSUNUN SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMESİ İÇİN KANATLI ETİ ŞART
Dünya nüfusunun çok hızlı olarak arttığını ve bu artış karşısında sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli gündem başlıkları arasında yer aldığını vurgulayan Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, “Artan nüfusun beslenmesi önemli bir sorun; dengeli beslenmesi ise üzerinde önemle durulması, her birey ve kurumun ciddi olarak düşünmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkeler kategorisinde her geçen gün ekonomisi güç kazanan ülkemiz, kanatlı eti üretimine hak ettiği önemi veriyor. Kanatlı eti, sağlıklı ve dengeli beslenme, bedensel ve zihinsel gelişim için tüketilmesi gereken hayvansal protein kaynaklarının en önemlilerinden biri. İnsan beslenmesi açısından önemli bir yer tutan hayvansal proteinin temininde, hızlı üretilebilmesi ve ekonomik olması nedeniyle stratejik bir konuma sahip” diyor.
LEZİTA TÜRKİYE’DEKİ KANATLI ETİ ÜRETİMİNİN %95’İNİ GERÇEKLEŞTİREN MARKALAR ARASINDA
Lezita damızlık, kuluçkahane, yem fabrikası ve kesimhane tesislerine sahip. Sözleşmeli üretim modelini başarıyla uygulayarak sahada mevcut çiftliklerin tamamına yakınını üretim zincirine dahil etmiş durumda. Böylece üretim zincirindeki halkaların tümü entegrasyonlar Lezita ve Abalıoğlu tarafından kontrol edilebilir konumda. Ülkemizdeki kanatlı eti üretiminin %95’i; neredeyse tamamına yakını, bu entegrasyona sahip firmalarca gerçekleştiriliyor. Lezita bu yönüyle güçlü bir yapıya sahip olup, dünyadaki teknolojik gelişmeleri çok yakında izleyerek, süratle uygulamaya koyabiliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanları tarafından sürekli denetlenen ve tüm faaliyetlerini Gıda Güvenliği ilkelerine uygun olarak uluslararası normlar çerçevesinde gerçekleştiren Lezita Entegre Tesisi’ndeki kanatlı eti üretimi, yetiştirme koşulları, kesimhane, kesim, hijyen gibi kriterler açısından Avrupa standartlarının üzerine çıkmış bulunuyor.
LEZİTA 2006’DAN BU YANA SEKTÖRE YÖN VERİYOR
Lezita’nın kurulduğu tarih olan 2006’dan bu yana sektöre önemli bir katma değer oluşturduğunu vurgulayan Ender Abalıoğlu, “Lezita markamızı, yem sektöründe Türkiye’nin ilk ve lider firması olan Abalıoğlu Grubu’nun yemde ve gıdanın çeşitli kollarında uzun yıllara dayanan bir bilgi birikimi, kırk yıllı aşkın sanayi ve girişimcilik tecrübesinin bir getirisi olarak, 2006 yılında sektöre kazandırdık. Lezita, yemden damızlık yumurta ve civciv üretimine, sözleşmeli yetiştiricilikten et üretimine kadar tam bir entegrasyon içinde çalışan Abalıoğlu Grubu’nun kalite, yenilikçilik ve güvenilirlik anlayışını yüzde 100 yansıtıyor. Hayatın lezzetine lezzet katmayı, insanların yaşam kalitesini yükseltirken, aynı zamanda hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Lezita, bu amaçlar dahilinde tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor” diyor.
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slm kosgep belgemle broiler kumesi kurmak istiyorum her tellife acigim
merhabalar burdur gölhisarda 11 dönüm yer kiraladım 10 yıllık fason salma tavukculuk yapmak istiyorum yardımcı olursanız sevirim saygılarımla
merhabalar ben etlik piliç üretim çiftliği kurmak istiyorum Balıkesir merkez de inşaat aşamasında devlet desteği %65 benim sorum proje ve inşaat aşamasın da şirketinizin de yardımı oluyormu ve ayrıca 50 000 lik bir çiftliğin anahtar teslim maliyeti nedir bilgi verebilirmisiniz
Merhabalar, hayırlı işler dilerim…
Ben izmir’de fason üretim yapmayı düşünüyorum, ilgilenirseniz şimdiden teşekkür ederim… (0553 453 5802)
merhaba damızlık tavuk cıflıgı kurmak ıstıyorum. yardımcı olursanız sevınırım . sımdıden tesekurler.
Burdur Yeşilova Gençali köyünde 5dönüm arazim bulunmaktadır.Fason tavukçuluk yapmak istiyorum.sizden arazımin yeer olarak uygunluğunu,bu iş için sağlanacak kullanılabilecek kredi ve hibe oranı hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum.20 bin etlik tavuk için minimum ve maksimum nekadar alana ihtiyaç vardır?
Slm web sayfamız yenilenmektedir. facebokta “Ilgaz Proje Danışmanlığı” Adresinde genel bilgileri öğrenebilir sorularınızı oraya iletebilir, oradan sorabilirsiniz.
Tel: 05455451450
100donum arazim var ahirida yaptiriyorum sizlerle calismak isterim 5424514625
Broiler,yani et tavukçuluğu yapmak isteyen girişimci arkadaşlarımızın bilgilendirilmeleri konusunda destek verdiğimizi bildiririz.Kümes Ekipman üretim ve satışı yapan bir firmayız.Uygun fiyatla en kaliteli ekipmanı sağlıyoruz,anahtar teslimi kümes projeleri için bizi arayabilirsiniz.Web sayfamızı ziyaret ediniz.
Abdullah Lafçı Bey ile de görüşmek isterim.TKDK veya farklı projelerde kendisiyle ekipman tedariği konusunda iş birliği içinde olabileceğimizi bildirmek isterim.Saygılarımla.
Tuğrul Güriş
Azimtav Kümes Ekipmanları Makine San Tic.Ltd.Şti.
Satış ve Pazarlama Md.
Tel:0 531 3787372
tugrul.guris@azim-tav.com.tr
Sayin ender bey doguya yatirim yapmayi dusunmuyomusunuz cok guzel tesfik veriyo devletimiz banviti yanliz brakmayin bir uretici olarak sizinde gelmenizi cok isterim. Cep 05364412775 ahmet çak
Ben kocaeli gebzede ikamet etmekteym sakarya bölgesinde bir tavuk besiciligi yapmak istiyorum 05336340965
merhabalar
yapmayı tasarladıgınız projenizi anahtar telimi yapabiliriz (05321578650) telefondan ulaşabilir ayrıntılı bilgi alabilirisiniz
slm arkadaslar ben mardınde de fason tavuk yetiştiriciliği yapmak ıstıyorum bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz ? benım arsam 15 dunum burda 25000 adetlık et piliç ciftliği kurmak ıstıyorum . a dan z ye tum ciftliğin kurulumundan cıvcıvlerın alımından etın satımından vb….. tum konularda bana yardımcı olabılecek arkadaslara ıhtıyacım var tel 05464124336. bırde hangı fırma ıle sozlesme yapılacagı devlet kredı mıktarı hıbe mıktrarıv…
450 m2 açık ve kapalı arsa içerisin de etlik piliç yetiştirmek istiyorum.
bu konu da ne yapmam gerekiyor.yardımcı olabilirmisiniz.
0536 922 06 39
slm hayirli işler ben kiralik buldum turgutluda kümes var 2100 metre kare kümesler ekipman eksiyivar bana ekipman icin yardimçi olurmususn sizle çalişmak istiyorum ..
slm ben 10 sene önce etlik tavuk çifliginde çalişitim ben hem ellektik hem bobinaj işleri yapmaktaydim şimdi 2100 metre kare kümesler var turguluda sizle çalşimak istiyorum .. biraz 80.bin çivari masrafi var bana yardimçi olurmusuz ..0535.450.05.79
merhabalar hayırlı ve bol kazançlı yatırımlar diliyorum öncelikle kendim genç bir girişimci olarak siz değerli lezita personeliyle irtabat kurarak sizin için hangi üretim bölgesi ve illerinde yatırım yapabilmek için görüşmek istiyorum . yeri sizlerle görüştükten sonra satın alıp hemen gerekli şartları öğrendikten sonra hızlı bir sekilde tavuk üretim tesisi kurmak istiyorum benimle iletişime gecerseniz cok sevinirim saygılarla.05534105651
Merhaba Yatırımcı dostlarım.Ben Abdullah LAFÇI Son Yıllarda Devlet destekli yatırımlar bir hayli çoğaldı. Bu desteklerden en fazla ilgi Fason üretimi yapan kanatlı et üretim tesisi yani broiler üretimi için r müracat edilmektedir. Bana göre en karlı ve an zahmetsiz yatırımda budur., Bunun için Şu an 81 ilede Devlet teşviği mevcut. Bunlardan 42 il için IPARD Yani Avrupa birliği hibe fonundan Turkiyede TKDK kurumlarından, geriye kalan 39 il içinde Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı Hibe desteği vermektedir.IPARD Projeleri için Destek miktarı % 70 lere kadar çıkartılacak ve KDV den muaf olarak hibe desteği alınacaktır.Yatırım yapmak isteyen bütün Dostlarım aşağıdaki genel kriterlere göre işe başlamaları gerekmektedir.
1. Öncelikle Ruhsatlandılabilir bir arazi olmalı
2. Araziye yakın mutlaka kadastro yolu olmalı
3. Kapalı alan yüzdesi mutlaka Belediyeden öğrenilmeli ( 50. 000 adet/ kapasiteli bir kümes çiftliği için 3700- 3800 m2 kapalı alana ihtiyaç var)
4. Yatırım uygunluğu için kurum görüşleri alınmalı ( İl Tarım, Orman Müdürlüğü,Müzeler müdürlüğü, Karayolları müdürlüğü . V.s )
5. Görüşler alınmasına mütaekip mimari çizim yapılmmalı ve ruhdsat için müracat edilmelidir.
6. daha sonraki aşamada Hibe desteği almak için Proje yazılmalıdrı.
Bu konular geniş perspektiflidir. Bilgi almak için
TEL: 0 545 545 1450 NUMARADA İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ
Ilgaz Proje Danışmanlığı Facebook sayfasından günlük bilgileri takip edebilirsiniz Saygılar.
abdullah bey:
25 veya 30 binlik bir çiftlik kurulumuna başlamak için devlet desteği hariç ne kadarlık bir birikim gerekli yani hazır para.bilgi verirseniz sevinirim.Teşekkürler
Ben konyadan mehmet ali hindi üreticiligi yapıyorum fakat ihracat edemedigim için 200 den fazla yapamıyorum yardımcı olur sanız ıhracat knusunda daha fazla üretim yapacak yer ve arazim var tlfn numaram 05369168923
Ben KÜTAHYADA ikamet etmekteyim 36 yasındayım KÜTAHYA KÜÇÜK SAKA köyünde arazim ve bir miktar birikmiş param var buraya 25 veya 30 binlik bir tavuk çiftliği kurmak istiyorum bana bu konuda kimler veya hangi devlet kurumları nekadarlık bir yardım sağlıyabilir veya kurulum hususunda bana yardım edecek firmalar varmıdır.şimdiden çok teşekkür ederim.0539 414 32 31
Merhaba, broyler, yumurta tavukçuluğu ve kesimhanede kullanılan her türlü ekipman, makine ve parçalar ile sorularınızı ve merak ettiğiklerinizi benimle paylaşabilirsiniz..0545 422 26 03
mrb ben esmeden 30 bınlık kumes yamak ıstıyorum bana nasıl yardımcı olurmusunuz rıca etsem
Merhaba organik yumurta tesisi kurmak istiyorum pazar durumu nasıl dır mail adresinden ulaşabilirsiniz tel05455480208
Merhaba ben damizlik tavuk yetiştirmek istiyorum fason lezita dunya markasina calismak buyuk bir baslangic olur lezita dunya markasi oldugunu kanitlamiş buyuk bir kurulustur bu konuda bana yardimci olursaniz cok sevinirim ben kiralik ciflik te size fason yapmaya hazirim iletişim 05326738433 numaram saygilar
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Merhaba, broyler, yumurta tavukçuluğu ve kesimhanede kullanılan her türlü ekipman, makine ve parçalar ile sorularınızı ve merak ettiğiklerinizi benimle paylaşabilirsiniz..0545 422 26 03..
İsparta merkezde hindi çiftliğim kiralıktır. Tavuga da uygundur.0539 ,231 85 05. Tüm ekipman var.2400m2.kapalı. 32000 açık alan.
Merhaba herkse iyi çalışmalar diliyorum.
Ben Adıyaman Merkez de etlik tavuk yetiştiriciliği yapmak istiyorum bunun hakkında detaylı bilgi almak için ne yapmam gerekiyor. Kosgeb girişimcilik sertifikası da mevcut yardımcı olacak arkadaş lara şimdiden teşekkür ediyorum. Gsm 05442060256 iyi günler
Merhaba, broyler,salma tavukçuluk, kafeste yumurta üretimi ve kesimhanede kullanılan her türlü ekipman, makine ve parçalar ile sorularınızı ve merak ettiğiklerinizi benimle paylaşabilirsiniz..0545 422 26 03
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selamlar kosgep belgem var 26 yasinda karli is seltorlerone girisimcilik ruhuhla atilmak istiyorum bu sektorleri plastik geri donusum ve broiler tavuk yetostiriciligi olarak iki meslek grubunda kararlastirdim bu iki is konisunfan birini kosgep belgesi dogrultusunda benim icin anahtar teslim yapacak veya pladyik geri donusum isi hususunfa bana herekli ekipman imkanlarinibsaglayacak her tellife acigim mailim armaganbasboga@gmail.com
numaram ise 05392994172 dir acil fonuslerinizi bekliyorum
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İzmir urlada etlik tavuk yetiştirmek istiyorum 2000mk yerim var tavukları severim 0542 424 10 45
Isparta merkeze 7 km uzaklıkta salma doğal yumurta tavuk çiftliği kiralıktır. ,2400 m2 kapalı alan. Makine ekipman herşey hazır. 32000m2 alana sahip. 5392318505
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Merhaba değerli lezita ailesi ben manisa akhisar da fason Etlik tavuk tesisi kurmak istiyorum arazim 4000 m2 anayola 0km 05514394725 bu numradan bilgilendirirseniz sevinirim ( anayola 1-2 km mesafede daha fazla arazim de var )
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Merhabalar
Bursa Gölyazı içerisinde yola sıfır 3,500 m2 içinde 1000m2 kümesim var. içinde otomatik yemlikleri sulukları fanları kısacası hazır düzen.
fason etlik tavuk yetiştiriciliği yapmak istiyorum
saygılar ..
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Gaziantep merkeze 40 km uzaklikda 5.5 donum yerim var burda fason tavuk yetistiriciligi yapmak istiyorum. Bilgi ala bilirsem menmun olurum iyi calismalar
Merhaba ben AYDİN NAZİLLİ’DE fason hindi yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Bu konuda bilgi edinmek istiyorum. Yardımcı olursanız çok memnun olurum. Teşekkürler.