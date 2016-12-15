Lahman Çorba Tarifi

Lahman Çorba

(4 Kişilik)

Lahman Çorba İçin Malzemeler

Hamuru İçin:

1 adet yumurta

75 gram tuz

Ilık su

Alabildiği kadar un

İç malzemesi için;

1-2 adet orta boy patates

1-2 adet orta boy soğan

1-2 adet orta boy domates

1-2 adet kapya kırmızı biber

250 gram kuşbaşı dana eti

1-2 adet havuç

1 adet göbek kıvırcığın üçte biri

3-4 adet kornişon turşu

Sarımsak

Maydanoz, dereotu, kereviz sapı

Tuz, karabiber

Lahman Çorba Hazırlanışı:

Dana etini yüksek ateşte kavurun. Soğanını ekleyin, pembeleşinceye kadar soteleyin. Domatesini, kapya biberi, sarımsağı, patatesi, havucu, turşuyu ekleyin. En son maydanoz, dereotu, kereviz sapı ve tuz karabiberi ilave edin kaynatın.

Hamuru yağ ile açın, erişte formatına getirin. 2 dakika kadar haşlayın, en son hamurla karışımı birleştirip çorba kıvamına getirin. Çorbanız servise hazırdır.

Şef: Kadir BAYRAK

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN