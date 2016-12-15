Ceviz Ezmesi Tarifi

Ceviz Ezmesi

(4 Kişilik)

Ceviz Ezmesi Malzemeler:

500 gram irmik

500 gram ceviz içi

Yarım su bardağı su

1 kahve fincanı süt

500 gram toz şeker

Ceviz Ezmesi Hazırlanışı:

Ceviz içini ince kıyım robottan geçin. İrmikle beraber karıştırın, ılık suyun içine şeker ilave edip, eriyince irmikle cevizi karıştırın, iyice yoğurun. Bir tepsiye pudra şekeri serpin ve karışımı bu tepsiye yayın. Baklava dilimi kesilerek servis edin.

Şef: Kadir BAYRAK

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN