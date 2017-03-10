Güllü Kek

(4 Kişilik)

Güllü Kek Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

25 gram kakao

10 yemek kaşığı tepeleme un

Üzerine pembe çikolata

Güllü Kek Hazırlanışı

Yumurtaları bir çırpma kabında şeker ile krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.

Sıvı yağ ve süt ekleyip karıştırın.

Un ,kakao, kabartma tozunu harmanlayıp kek karışımına ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam alınca yağlanmış güllü kek kalıplarına paylaştırın.

175 dereceye ayarlanmış fırında pişirin.

Soğuyan kekleri kalıptan çıkarın.

Kalıbı yıkayıp kurulayın.

160 gram kuvertür çikolatayı benmari usulü eritin.

Kalıplara 1-1,5 kaşık koyarak yayın.

Kekleri üzerine yerleştirin.

Soğuyunca kalıptan çıkararak servis yapın.

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

Şef: Elif ÇITAK