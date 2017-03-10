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Güllü Kek

Güllü Kek

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Güllü Kek

(4 Kişilik)

Güllü Kek Malzemeler

3 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
25 gram kakao
10 yemek kaşığı tepeleme un
Üzerine pembe çikolata

Güllü Kek

Güllü Kek Hazırlanışı

Yumurtaları bir çırpma kabında şeker ile krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.
Sıvı yağ ve süt ekleyip karıştırın.
Un ,kakao, kabartma tozunu harmanlayıp kek karışımına ilave edin.
Pürüzsüz bir kıvam alınca yağlanmış güllü kek kalıplarına paylaştırın.
175 dereceye ayarlanmış fırında pişirin.
Soğuyan kekleri kalıptan çıkarın.
Kalıbı yıkayıp kurulayın.
160 gram kuvertür çikolatayı benmari usulü eritin.
Kalıplara 1-1,5 kaşık koyarak yayın.
Kekleri üzerine yerleştirin.
Soğuyunca kalıptan çıkararak servis yapın.

Fotoğraflar: Hakkı GÜNERKAN

Şef: Elif ÇITAK

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