Kıymalı ve Pirinçli Enginar

Kıymalı ve Pirinçli Enginar

(4 Kişilik)

Kıymalı ve Pirinçli Enginar Malzemeler:

4 adet enginar

200 gram orta yağlı kıyma

2 çorba kaşığı pirinç

3 adet arpacık soğan

1 kahve fincanı zeytinyağı

Tuz, karabiber

3-4 yaprak taze fesleğen

Kıymalı ve Pirinçli Enginar Hazırlanışı:

Temizlenmiş enginarları tencereye aktarın. Üzerine zeytinyağının yarısını, 2 bardak su, yarım limonun suyunu ekleyin. 20 dakika kadar haşlamaya bırakın. İnce kıyılmış soğanla kıymayı kavurun. Pirinci ilave edin. 5 dakika daha kavurduktan sonra 2-3 kahve fincanı sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler yumuşayınca ocaktan alın. Tuzunu ve taze çekilmiş karabiberini ekleyip tatlandırın. Enginarları servis tabağına yerleştirin. Kıymalı pirinçli karışımı üzerine yerleştirin. Kıyılmış fesleğen serpin. Sıcak servis yapın.

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN – Fotoğraf Asistanı: Murat ERDOĞAN

Prodüksiyon: İnci BAK