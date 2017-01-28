Son iki yıldır glikoz ve diğer şeker cinslerini hayatımdan tamamen çıkardığım için canım çok tatlı bir şeyler yemek istediğinde, özellikle aşure gibi bol hububatı olan bir tatlıysa hemen bu hurmalı tatlıyı yapıyorum. Yazın şeftaliyle yapabileceğiniz şekersiz tatlıyı, kışın oldukça olgun hurmalardan yapabilirsiniz. Ben bu ay bu tatlıyı, taze Trabzon hurmaları tezgahlardaki yerini halen koruyorken yapayım istedim. Belki sizler de şeker ilavesi olmadan doğal meyvenin şekerinden yaptığım bu tatlıyı benim yaptığım usulde yapar, hayatınıza farklı bir tatlı katmış olursunuz. Afiyetle..

Hurmalı Tatlı

(6 Porsiyon İçin)

Hurmalı ve Hububatlı Şekersiz Tatlı İçin Malzemeler:

4 -5 adet hurma(çok olgunlaşmış olanları)

1 çay bardağı fasulye

1 çay bardağı nohut

1 çay bardağı badem

1 çay bardağı ceviz

1 çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay bardağı kuru uzum

7-8 adet kuru kayısı

1 çay bardağı kuş üzümü

1 su bardağı nar taneleri

1 adet mandalina

Hurmalı ve Hububatlı Şekersiz Tatlı Hazırlanışı:

Hurmaların kabuklarını soyarak pelte olacak şekilde rondodan geçirin. 1 gün öncesinden suda ıslattığınız fasulye ve nohutları tencereye alın, üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin. Hububatları haşlamaya bırakın. Yarım saat sonra aynı tencereye bademleri,ceviz içini,dolmalık fıstıkları ilave edin. Yarım saat daha pişirin. Ocaktan almaya 10 dakika kala kuru kayısıları, kuru üzümleri ve kuş üzümlerini ilave edin. 10 dakika sonra ocaktan alın. Ben bu işlemi gerçekleştirdikten sonra nohut ile fasulyenin kabuklarını tek tek elimle temizliyorum, dilerseniz siz temizlemeyebilirsiniz. Bu benim kişisel tercihim.

En son pişen tüm malzemeyi soğuk sudan geçirdikten sonra hurmalı karışımla birleştirin. Tatlınız hazırdır.

Yapım ve Fotoğraf: Özgür BAKIR