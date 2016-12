2017’de Karaköy’ün ‘en sevileni’ Tükkan olur..!

İstanbul’un köklü ve tarihi semtlerinden Karaköy’de, sanat galerilerini anımsatan, tasarımcı dokunuşları ve dekorasyonu ile semtin ruhunu tamamlayan Tükkan; partileri, Pazar brunchları ve içeceklerinden sonra menüsüyle iddialı geliyor. 2017’ye doğru geri sayım yaptığımız şu günlerde kış mevsiminin ruhuna eşlik eden menüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor…

İstanbul’un köklü ve tarihi semtlerinden Karaköy’de misafirlerini ağırlayan Tükkan, ilk bakışta sanat galerilerini anımsatan dekorasyonu, ardından iştah kabartan Pazar brunchları, yenilenen zengin menüsü ve birbirinden renkli, sokaklara taşan konsept partileri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Nedim ve Selim Diker kardeşlerin alamet-i farikası, İstanbulluların Karaköy’deki vazgeçilmez buluşma noktası Tükkan, sezonla beraber kokteyl menüsünü de yeniledi. Mevsime eşlik eden malzemeler ve lezzetlerle yenilenen Tükkan kokteyl menüsü Aralık ayı ile beraber, kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden oluşan yeni menüsüyle de misafirlerinin damaklarında keyifli ve lezzetli tatlar bırakmayı başaracak.

Günün Her Saati Size Göre Bir Şeyler Var

Özellikle mevsim meyveleri ve çeşitli bitkiler, baharatlarla harmanlanan kokteyller de, başta sunumları, ardından da damaklarda bıraktıkları keyifli tatları ile Tükkan’ın fark oluşturan ayrıntıları arasında yer alıyor. Dolayısıyla günün her saatinde uğramak, mekanın tadını çıkarmak için keyif dolu bir nedeniniz olabiliyor. Espresso, vanilya ve kahlua üçlüsünün buluşma noktası Espresso Martini, kekikle lezzetlenen, insanın içini ısıtan Sucker Up ve Bitter Sweet, zencefil ve turunçgillerin zenginleştirdiği Jam de Ginger, tam bir ateş topu olarak nam salan, acı aromasıyla daha da lezzetlenen ve her yudumunda enerji katan Çili biberli Etna, Tükkan’ın hem adıyla ilgi çeken, hem de lezzetiyle fark oluşturan kokteyllerinden sadece bir kaçı…

Fotoğraflar: Enes KARADAY