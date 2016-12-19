Közlenmiş Mini Biberli Peynir Dolmaları

(6 Kişilik)

Közlenmiş Mini Biberli Peynir Dolmaları İçin Malzemeler:

12-15 adet mini kapya biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

50 gram tatlı lor peyniri

30 gram tulum peyniri

1 tatlı kaşığı susam

Közlenmiş Mini Biberli Peynir Dolmaları Hazırlanışı:

Kapya biberleri yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında iyice közleyin. Fırından alın, her birinin ortasından keserek cepler oluşturun. Cepleri doldurmak için peynirleri ve susamı karıştırın ve bu karışımı peynirlerin içine doldurun. Bütün peynirleri bu şekilde doldurduktan sonra üzerlerine zeytinyağı gezdirin.

Yapım ve Üretim: İnci BAK

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN

Fotoğraf Asistanı: Murat ERDOĞAN