Fora eğitim etkinliğinde…

Fora Zeytin, dünyanın en büyük zeytin işleme tesisi olan Havran’daki fabrikasında, satış ekibi, pazarlama, ihracat, üretim, kalite ve lojistik bölümleri çalışanlarının katıldığı bir eğitim organizasyonu gerçekleştirdi. Fora Zeytin Genel Müdürü Efe Yazıcı’nın da katıldığı etkinlikte, 2016 yılı değerlendirildi ve 2017 hedefleri gözden geçirildi. Ayrıca yeni başlayan çalışanlar oryantasyon eğitimine katılırken, diğer çalışanlar da bilgilerini tazeleme fırsatı buldular.

Kahveleriniz altın tepside…

Altınbaşak Mutfak Gereçleri’nden kahve ikramlarınıza gerçek altın şıklığı. Altıbaşak’ın 24 ayar altın kaplamalı şık tepsileri kahve ikramlarınızı görsel bir şova dönüştürecek. Tasarım ve işçilik altının göz alıcı cazibesiyle birleşince ortaya uzun yıllar bıkmadan kullanabileceğiniz, değerini yitirmeyen ve de sağlam bir ürün çıkmış. Altınbaşak sunum tepsilerinin çeşitli boy ve ebatlarda seçenekleri de mevcut.