

İtalyan stilini tüm ürünlerine zarifçe yansıtan De’Longhi, ESAM 6600M Kahve Makinesi ile kahve tutkunlarına leziz şölen sunuyor. Tek tuşla üç çeşit kahve hazırlayabilen ESAM 6600M her damak zevkine göre ayrı tatlar sunuyor.

Dünyada kahve makineleri alanında birinci olan De’Longhi’nin, inovasyon teknolojilerini kullanarak tasarladığı ESAM 6600M Kahve Makinesi ile tek tuşla 3 çeşit kahve hazırlamak mümkün. De’Longhi ESAM 6600M tam otomatik kahve makinesi, tek tuşla cappuccino, lattemacchito ve cafelatte çeşitleri sunuyor. Herkesin dilediği kahve lezzetini seçip hazırlayabileceği ESAM 6600M, daha yumuşak tatlar seven yetişkinler için de sertlik ayarı özelliğini sunuyor.

De’Longhi ESAM 6600M Kahve Makinesinin sessiz kahve çekirdeği öğütücüsü ile 13 farklı incelik ayarında çekirdeği çekip, her zaman taptaze kahveler hazırlanabiliyor. Kullanıcının damak zevkine göre, cappuccino, lattemacchito ve cafelatte çeşitlerinden istenilen lezzette hazırlanabilen kahvelerle günün yorgunluğu geride kalıyor.

Toz ya da çekirdek kahve kullanma ayrıcalığı sunan De’Longhi ESAM 6600M Kahve Makinesi, kahve ve su miktarı ayarı ile istenilen fincan boyutunda kahve hazırlama imkanı sunuyor. Çıkarılabilir demleme ünitesiyle ise en zor ulaşılan köşelerin bile zahmetsizce temizlenmesini sağlıyor.