Kabızlıkla yaşamak zorunda değilsiniz. Genellikle doğal besin önerileri kabızlığı giderip soruna çözüm olabiliyor. Kabızlığın yaşamınızı zorlaştırıp hayat kalitenizi düşürmesine izin vermeyin. Bu, çözümü olmayan bir sorun değil. Uygulanan yöntem ve doğru yaklaşımlar, hastaların bu sorundan kurtulup rahat bir yaşam sürmelerini sağlıyor. Kabızlığa düşman olacak bağırsaklarınızı rahatlatacak doğal yöntemleri sizler için madde madde hazırladık.

Madde 1;

Öncelikle yemeklerden 10 – 15 dakika önce 2 su bardağı su içmelisiniz. Kabızlıktan şikâyet edenlerin çoğunda sıvı alımının yetersiz olduğu gözlemleniyor ve temel önerinin ‘bol su içmek’ olduğu belirtiliyor. Yazın en az 2.5, kışın ise 2 litre sıvı alımı ideal görülüyor. Hastalar çoğunlukla aldıkları sıvı miktarının takibinde zorluk çekiyorlar. Bu yüzden kendi sürahilerini diğer aile bireylerinin kullanımından uzak tutmaları öneriliyor. Bazı bitkisel çayların kullanımında da hatalar olduğu ve yan etkilerinden korunulmazsa bunların yarardan çok zarar verebileceği belirtiliyor.

Madde 2;

Özellikle mevsimlik sebze tüketimi çok önemli. Sadece sebze yemekleri değil salata ile birlikte de istediğiniz sebzeyi tüketebilirsiniz. Bu amaçla sebze yemeklerinin, yeşil salataların, kabuğuyla beraber yenilecek meyvelerin, rafine edilmemiş tahılların diyetisyenlerin en sık önerdikleri besinler arasında yer aldıkları belirtiliyor. Et gibi proteinli gıdalardan uzak kalmak mümkün olmasa da etin salatayla yenmesinin alışkanlık haline getirilmesi öneriliyor. Probiyotik özellikli besinler bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Akşamdan birkaç kayısı kurusunu ılık-sıcak bir suyun içerisine koyup demlenmeye bırakmak ve sabah ilk olarak suyunu içip ardından da kayısısını yemek çoğu zaman olumlu sonuç veriyor.

Madde 3;

Stresten uzak spor yapın. Bağırsak alışkanlıklarını etkileyen önemli bir faktör olarak stres, öngörülüyor. Bu sebeple stresten uzak kalmak gerekiyor. Kadınların özel dönemlerinde (regl veya adet) bağırsak sorunlarıyla daha sıklıkla yüzleştikleri de bilinmesi gereken gerçekler arasında bulunuyor. Düzenli yaşamın düzenli bağırsak alışkanlıklarının sağlanmasında çok önemli olduğu belirtiliyor. Obezitenin de kabızlığı tetikleyici etkisi bulunuyor. Fazla kilolardan kurtulmak için bir başka nedenin de bağırsak fonksiyonlarını düzenlemek olduğuna dikkat çekiliyor. Hafif sporların, özellikle de hızlı tempoda yapılacak bir yürüyüşün bağırsak fonksiyonlarını düzenleyici etkisi bulunuyor. Etkin yürüyüş, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığın çözümüne yardımcı oluyor. Düzenli egzersizin haftanın 5 günü, günde en az 20 dakika sürecek şekilde, kalp hızını bir miktar artıracak yoğunlukta olması gerekiyor. Özellikle ofis çalışanlarının ya da oturarak çalışanların yürüyüş yapmaları bağırsaklarının çalışmalarına yardımcı olmaları gerekiyor.

Kabızlık Giderici Doğal Ürünler

Elma, Erik ve Kayısı

Kompostosunu yapmak veya taze meyveyi kabuğuyla beraber yemek (meyvelerin kabuğunda çok lif bulunuyor) bağırsakların düzene girmesini sağlıyor.

İncir, Kayısı ve Üzüm

Yüksek lif içeriğine sahip olan bu meyvelerin, pekliğin giderilmesi ve bağırsaklardaki toksik maddelerin atılmasında çok etkili olduklarına dikkat çekiliyor. Bunlar taze olarak, kuru meyve veya hoşaf şeklinde tüketilebiliyor. Sütle kaynatılan kayısı da peklik için etkili bir çözüm olabiliyor. Üzüm, kabuk ve çekirdekleriyle beraber tüketilebiliyor. Diyabetlilerin bu meyvelerin içerdiği yüksek şeker nedeniyle dikkatli olması gerekiyor.

Ispanak ve Lahana

Mineral ve vitamin açısından zengin sebzeler olarak görülüyorlar. Hazmı kolaylaştırıp kabızlığı önleme özellikleri bulunuyor. Yemeğin yanı sıra çiğ olarak salatada tüketilebilen iyi birer lif kaynağı oldukları için, bunları kaynatıp balla tatlandırarak tüketmek pekliği önleyebiliyor.

Pırasa

Pirinçsiz ve zeytinyağlı pişirilen pırasa kabızlık sorununda ve bağırsak florasını düzene sokmada oldukça etkili görülüyor.

Zeytinyağı

Hazmı çok kolay olduğu için besinlerin bağırsaklar tarafından çok daha iyi emilmesini sağlıyor ve düzenli çalışmalarına yardımcı oluyor.

Zeytin

Kahvaltılarınızın vazgeçilmesi olmalı. Öyle birkaç tane değil de en az 10 adet zeytin tüketilmeli, alışkanlık haline getirilmeli.