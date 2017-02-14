Anneler İçin Pratik Kolay Bebek Yemekleri

1 elma, 1 çay kaşığının ucu kadar tarçın, yarım bardak su.
Elmanızı soyun çekirdeklerini çıkarıp, küçük küçük kesin, ağzı kapalı kapta su ve tarçınla yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyuyla birlikte püre yapın.
İnek sütüne alerjisi olan bebekler için pratik yemek
Alerji Bisküvisi Tarifi İçin Malzemeler
1 yumurta
Yarım paket kabartma tozu
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
1 buçuk bardak un
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tarçın
7-8 adet ceviz
Sıcak suda ıslatılmış 1 dolu avuç kuru meyve
Alerji Bisküvisi Yapılışı
Bu tarif inek sütü alerjisi olan bebeklerin annelerine yardımcı olacak. Öncelikle kuru meyveleri ve cevizi rondoda çekip ufaltıyoruz. Sonra bütün malzemeleri birleştirip hamur yoğuruyoruz. Hamuru elimizde ince şekilde yuvarlayıp ufak ufak bıçakla parçalara ayırıyoruz. Ayırdığımız parçaları yağlı kağıdın üstüne koyup üstüne çatalla bastırıyoruz. 170 derecede yarım saat pişiriyoruz.
Bebekler İçin Balkabağı Çorbası ( 6 aylık ve üzeri bebekler için )
Bebekler İçin Balkabağı Çorbası Malzemeleri
3 parça balkabağı (4 parmak büyüklüğünde)
1 tane havuç
Çok küçük soğan
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı irmik
1 buçuk su bardağı su
Bebekler İçin Balkabağı Çorbası Yapılışı
Balkabağı, havuç, soğan, sarımsağı pişirdim. Bütün olan soğan ve sarımsağı içinden aldım irmik ekledim. İrmik şişince blendırdan geçirdim.
Hurmalı Elmalı Püre
Bebeğiniz, günlük mönüsünü zenginleştirmeye karar verip bunun ilk sinyallerini yollamaya başladıysa, mevsime göre tercihler yapmanın tam zamanı!
Hurmalı Elmalı Püre Malzemeler
1/2 adet Trabzon hurması
1/2 adet elma
2-3 adet organik bebe bisküvisi
Hurmalı Elmalı Püre Hazırlanışı
Meyveleri soyup ezin, bisküviyi de ekleyin, çatalla iyice ezin.
Vitaminli Yeşil Çorba
Vitaminli Yeşil Çorba İçin Malzemeler
1 adet küçük kereviz
5-6 yaprak ıspanak
2 dal brokoli
2 adet taze soğan
Tavuk suyu
Az zeytinyağı
Vitaminli Yeşil Çorba Hazırlanışı
Tüm malzemeyi bir tencereye alın, pişirip ardından çatalla ezin.