Kış sebzeleriyle şifalı çorbalar

Sofralarınızdan sağlık ve lezzet eksik olmasın istiyorsanız bu şifa dolu kış sebzeleriyle değişik çorbalar hazırlayabilirsiniz.

Pancarlı Kolay Tarhana

(4 Kişilik)

Pancarlı Kolay Tarhana İçin Malzemeler

-1 kilo haşlanmış pancar

-1 su bardağı süzme yoğurt

-2-2,5 su bardağı un

-1 tatlı kaşığı kaya tuzu

-Çorbanın Sunumu İçin:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-Su

-Birkaç parça pancarlı tarhana

Pancarlı Kolay Tarhana Hazırlanışı

Pancarı püre haline getirin. Yoğurdu ve tuzu ekleyip unu azar azar ilave ederek koyu kıvamlı bir hamur elde edin.

Üzerini bir bezle örtün ve mutfakta 2 gün ekşimeye bırakın. Ekşimiş hamurdan porsiyonlarınıza göre parçalar alın ve buzdolabı poşetine aktarın. Hamurları buzluğa kaldırın. Pişirmeden birkaç saat önce buzluktan çıkarmanız yeterlidir. Buzluktan çıkardığınız pancarlı tarhanayı tencereye yerleştirin. Üzerine 5 bardak su ilave edin. Sürekli karıştırarak kıvamlı bir çorba elde edene kadar pişirin. En son tereyağını ekleyin. Birkaç taşım sonra ocaktan alın. Ufalanmış maydanoz ve beyaz peynir karışımını serpin. Sıcak servis yapın.

Yapım: İnci BAK

Fotoğraflar: Hande GÖKSAN