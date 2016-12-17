Hurmalı Pasta Tarifi

Hurmalı Pasta

(6 Kişilik)

Hurmalı Pasta Malzemeler:

Kek İçin:

3 çorba kaşığı tereyağı (60 gram)

2,5 çay bardağı un (125 gram)

Bir tutam tuz

4 adet yumurta (oda ısısında bekletilmiş)

120 gram pudra şekeri

2 çorba kaşığı su

Hurmalı Kreması İçin:

500 gram taze hurma püresi

1 kutu krema (200 ml.)

1 adet bütün hurma (zar şeklinde doğranmış)

Üzeri İçin:

320 gram ganaj çikolata

200 ml. krema

1 çay bardağı ince çekilmiş fındık içi

Dilimlenmiş hurma (isteğe göre)

Hurmalı Pasta Hazırlanışı:

Kek için tereyağını eritip ılınmaya bırakın. Unu çukur bir kaseye eleyin. Bir tutam tuzu ekleyip harmanlayın. 4 adet yumurtayı çukur bir kasede mikserle köpük köpük olana dek çırpın. Şekeri ekleyin. Yüksek devirde 5 dakika daha, karışım bembeyaz yoğun bir köpük olana kadar çırpın. Ayrı bir yerde elediğiniz unu yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin. Spatula ile alttan üste doğru havalandırarak karıştırın. En son eritilip ılınmış tereyağını ve 2 çorba kaşığı suyu ekleyin. Spatula ile yavaşça karıştırın. Hamuru, tabanına yağlı kağıt serilmiş ve kenarları yağlanmış kelepçeli kek kalıbın içine dökün. 180 dereceye ayarlı fırında, 25-30 dakika pişirin.

Hurmalı krema için; Hurma püresi ile kremayı benmari usulü veya çok kısık ateşte 5 dakika kadar karıştırın. Pandispanyayı fırından çıkarın. Izgara bir telin üzerine aktarıp soğumaya bırakın. Uzun ve keskin bir bıçak yardımı ile keki enine ikiye kesin Pandispanyanın ilk katını yerleştirin. Üzerine hazırladığınız kremayı yayın, zar şeklinde doğranmış hurma küplerini de serpin. İkinci kat pandispanyayı da üzerine kapatın. Üzerine sürmek için; Ganaj çikolatayı ve kremayı benmari usulü eritin. Fındık içini ekleyip karıştırın. Pastanın üzerine erittiğiniz ganaj çikolatayı dökün. Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra dilimleyip servis yapın. İsteğe göre pastanın daha dekoratif gözükmesini isterseniz dilimlenmiş hurma ile de süsleyebilirsiniz.

Yapım: İnci BAK

Fotoğraflar: Murat ERDOĞAN