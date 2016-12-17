Çilekli ve Badem Krokanlı Pasta Tarifi

Çilekli ve Badem Krokanlı Pasta

(6 – 8 Kişilik)

Çilekli ve Badem Krokanlı Pasta Hamuru İçin:

5 adet yumurta

250 gram toz şeker

250 gram elenmiş un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Pastanın Arasındaki Krema İçin:

1 paket hazır vanilyalı krema

1,5 su bardağı süt

2 küçük paket krema (400 ml.)

2 paket badem krokan (irice kırılmış)

Üzeri İçin:

1 paket kremşanti

200 ml. krema

Taze çilek

Çilekli ve Badem Krokanlı Pasta Hazırlanışı:

Pastanın arasına sürmek için; Tüm malzemeyi mikser yardımı ile iyice çırpın. Buzdolabına aktarın ve üzeri kabuk bağlamaması için arada bir çırpma teliyle çırpın. Üzeri için; Kremşanti ile kremayı iyice çırpın, buzdolabında bekletin. Pandisyanya hamuru için; Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana dek çırpın. Elenmiş unu ve kabartma tozunu ekleyip spatula yardımı ile alttan üste doğru havalandırarak yavaş yavaş tüm malzemeyi karıştırın. En son vanilyayı ekleyin. Tekrar karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serilmiş orta boy kelepçeli yuvarlak kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında, arada bir uzun bir şiş çubuğu hamurun içine batırıp kontrol ederek pişirin. Pişirme sürecinde 20. dakikadan itibaren kontrol etmeye başlayın. Hamur yaklaşık 33-40 dakika sürede pişecektir. Pandispanyayı fırından alın ve oda ısısında soğumaya bırakın. Pastanızın hamuru soğuyunca uzun bir bıçak ya da tel yardımı ile enine ikiye kesin. Hazırladığınız kremayı pastanın arasına sürün, irice kırılmış badem krokanları da serpin. İkinci kat pandispanyayı da üzerine yerleştirin. Pastanın her tarafını önceden hazırlayıp buzdolabında beklettiğiniz kremalı karışımla buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra, taze çilekle süsleyerek servis yapın.

Yapım: İnci BAK

Fotoğraflar: Murat ERDOĞAN